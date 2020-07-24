新冠肺炎｜政府公布25間酒店名單　柏寧酒店澄清：非檢疫酒店

新冠肺炎持續爆發，由明天凌晨起，由指定的高風險地區來港人士，必須先於香港酒店訂房才可登機，當局昨晚公布可接受訂房的25間酒店名單，稱這些酒店均「接受由指定地區抵港人士預訂房間以進行 14 天強制檢疫。」 不過，柏寧酒店回覆指，沒有收到政府徵用或租用作隔離酒店的請求，曾到訪指定高風險地區的客人入住柏寧酒店前，必須提供病毒檢測呈陰性報告。

柏寧酒店指，該酒店並非被強制徵用作高風險地區客人作冠狀病毒檢疫的酒店。 (資料圖片)

政府公布25間酒店名單時，在文件開首表示，名單所列的酒店包括由香港酒店業協會及香港酒店業主聯會所轉介及直接參與的酒店，而25間酒店「接受由指定地區（即食物及衞生局局長根據《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第 599H 章）第 2(1)條所指定的地區）抵港地港人士預訂房間以進行 14 天強制檢疫」，並稱這些酒店聲明遵守衞生署的《預防 2019 冠狀病毒病（COVID-19）給酒店業從業員的健康指引（暫擬）》。

政府稱，有關人士來港前及抵港後都各會做一次病毒檢測，呈陰性才會獲准前往已預約及在名單上的酒店繼續完成14天的強制檢疫。

政府公布25間酒店名單時，在文件開首表示，25間酒店均「接受由指定地區抵港人士預訂房間以進行 14 天強制檢疫。」 完整的25間酒店名單，請參閱下方圖表。 (文件截圖)

該25間酒店中，12間位於港島，10間位處九龍，新界就有3間。名單中包括早前已公布的荃灣絲麗酒店、香港觀塘帝盛酒店，另外亦有柏寧酒店、華麗銅鑼灣酒店、仕德福酒店等，當中柏寧酒店為5星級。

柏寧酒店回應指，該酒店沒有收到政府徵用或租用作隔離酒店的請求。柏寧酒店澄清，曾到訪指定高風險地區的客人入住柏寧酒店，必須提供接受「2019冠狀病毒病」核酸檢測呈陰性報告；及證明該檢測機構獲該政府承認的文件方可入住，並非被強制徵用作高風險地區客人作冠狀病毒檢疫的酒店。