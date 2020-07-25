新冠肺炎｜最新患者住所逐個查　土瓜灣港圖灣青衣盈翠半島上榜

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，周四（23日）截至午夜新增123宗確診個案，昨日截至下午亦增多逾100宗初步確診個案。衛生防護中心今日（25日）凌晨更新確診者行蹤資料，多名患者分別居於富雅花園金楓閣、盈翠半島12座、土瓜灣港圖灣、深水埗喜漾2座；而早前有多名確診者居住的龍譽2B座，以及紅磡海逸豪園3期12A座亦出現確診個案。 旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，新增4名確診患者，四人分別居於油尖旺、黃大仙、九龍城及屯門；屯門富臨酒家群組再多2人確診，分別於不同日子於該處用膳，患者分別居於觀塘晨光大廈及屯門田景邨田樂樓。

1名64歲女患者（個案編號第2274號）居於青衣盈翠半島12座。 （資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（25日）凌晨公布，截至周五（24日）凌晨的24小時內，新增123宗確診個案，其中8宗曾於潛伏期身處外地，至今本港累計2373宗確診個案。



其中，一名85歲女患者（個案編號第2253號）居於富雅花園金楓閣，於7月17日出現病徵，暫未找到病毒源頭。第2274號個案，為一名64歲女患者，居於盈翠半島12座，於7月16日出現病徵，同樣未找到病毒感染源頭。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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紅磡海逸豪園啟德龍譽爆家庭群組

另外，有2名患者同樣居於紅磡海逸豪園3期12A座。分別為一名66歲男患者（個案編號第2296號）；以及個案編號第2297號，為一名35歲女患者，二人同樣於7月20日出現病徵，且資料顯示個案與第2058號患者有流行病學關連。翻查資料，第2058號個案為1名60歲女患者，同樣居於紅磡海逸豪園3期12A座，相信三人屬家庭群組個案。

個案編號第2300個案，為一名12歲女童，於7月21日出現病徵，居於啟德龍譽2B座，資料顯示與本地個案第2109、2110及2143號有流行病學關連。翻查資料，早前一名48歲男患者及一名45歲女患者（個案編號分別為第2109及2110個案），二人同樣於周一（20日）出現病徵，與女童同樣居住在啟德豪宅龍譽2B座，相信四人同屬家庭群組個案。

一名42歲女患者（個案編號第2322號）居於土瓜灣旭日街9號港圖灣，於7月20日出現病徵，暫未找到感染病毒源頭；而一名42歲女患者（個案編號第2342號）則居於長沙灣喜漾2座，於7月18日發病。

部分患者曾參與大型群組聚集

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，再新增四名確診者，包括一名69歲女患者（個案編號第2260號），居於尖沙咀覺士道9號嘉文花園3座，於7月17日發病，與個案第1707號有流行病學關連。翻查資料，第1707號個案為一名居於北角城市花園8座的71歲婦人，患有長期病患，於7月16日因心臟停頓被送往律敦治醫院搶救，翌日下午約1時離世。死者被驗出對新冠肺炎病毒呈陽性反應，是本港第11名因新冠肺炎病患的死者。

一名53歲男患者（個案編號第2327號），居於黃埔街18號，於7月22日出現病徵，與第1765號個案有流行病學關連，此患者同樣是稻香群組的參與者；以及一名72歲女患者（個案編號第2334號），屬隱形患者無出現病徵，居於屯門山景邨景華樓，暫未找到病毒源頭。



另外三名確診者，分別一名59歲女患者（個案編號第2273號），居於慈雲山慈樂邨樂誠樓，於7月20日出現病徵，資料顯示與第1962、1721及1928有流行病學關連。翻查資料，上述人士均有參與一個飯聚。

屯門富臨酒家群組，再增二人確診，分別為個案編號第2308號，是一名56歲女患者，昨日疫情記者會提及此患者於7月11日曾與朋友於富臨酒家吃晚飯，居於觀塘晨光大廈；另一名確診患個案編號則為第2280號，是一名43歲女患者，於7月14日曾到富臨酒家吃飯，據資料顯示發病日期為7月18日。

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