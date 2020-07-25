新冠肺炎｜政府擴監測計劃　市民可到22間普通科門診自行取樽檢測

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，無源頭的個案不斷增加。衞生署衞生防護中心周五（24日）發出內部通告，提及會擴大監測計劃，倘市民認為屬於較高感染風險，並出現輕微病徵，均可前往醫管局指定的22家普通門診診所獲取樣本瓶以作深喉唾液核酸測試，但過程不包括醫生診症。

通告續提及，樣本將交予私營化驗所進行化驗，計劃會先試行4周其後再作檢討，預料每日可化驗2,400個樣本，即6.72萬個樣本檢測。樣本瓶只限星期一至五早上7時半至8時半派發，通告未有提及是否下周一（27日）開始。