新冠肺炎｜政府擴監測計劃　市民可到22間普通科門診自行取樽檢測

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，無源頭的個案不斷增加。衞生署衞生防護中心周五（24日）發出內部通告，提及會擴大監測計劃，倘市民認為屬於較高感染風險，並出現輕微病徵，均可前往醫管局指定的22家普通門診診所獲取樣本瓶以作深喉唾液核酸測試，但過程不包括醫生診症。
通告續提及，樣本將交予私營化驗所進行化驗，計劃會先試行4周其後再作檢討，預料每日可化驗2,400個樣本，即6.72萬個樣本檢測。樣本瓶只限星期一至五早上7時半至8時半派發，通告未有提及是否下周一（27日）開始。
▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼
認為較高感染風險或出現輕微病徵即可索取
衞生署衞生防護中心今日發出內部通告，提及因應日前本港新冠肺炎確診個案急升，且愈來愈多患者並無旅遊史、流行病學關連以及無出現病徵。為盡早識別及隔離上述患者，以及讓社區認為較高感染風險及有輕微病徵的人士可接受檢測，故進一步擴闊「加強化驗室監測」計劃。市民倘認為自己有較高感染風險以及出現輕微病徵，可到醫管局的指定22間普通科門診取樣本瓶，以自行採集深喉唾液樣本作化驗，但過程並無任何醫生診症。
每日限額100個 平日早上7時半派發
通告續指，樣本採集包內設樣本瓶、膠袋、採集樣本說明書、樣本瓶的收集地點的表列以及實驗室化驗申請表格，而22間普通科門診每日設有110個派樽名額。相關負責職員會於周一至周五，由早上7時半至8時半分發樣本採集包。參與者須在取樣本瓶3個工作日內交還樣本，樣本收集時間為周一至周六的上午10時至上午11時。倘參與者交還樣本後對病毒呈陽性，有關個案將呈報至衞生署；倘3日內無收到任何通知，則對病毒呈陰性。惟通告暫未有提及實施日期。
▼加強化驗室監察計劃的22間普通科門診▼
醫管局：具體細節仍在籌劃
醫管局回應稱，配合政府政策，將協助衞生防護中心擴展「加強化驗室監察計劃」，為輕微不適的市民提供2019冠狀病毒病檢測服務。局方指，首先考慮是必須妥善安排人流分隔等感染控制措施，以保障市民與病人安全，具體安排細節仍在籌劃之中。