DSE 2020｜輔導教師：今屆中六生經歷顛簸跌蕩　冀仍信未來有盼望

中學文憑試本周三（22日）已放榜，輔導教師協會副主席何玉芬在港台節目《香港家書》表示，今屆中六畢業生是特別的一群，由反修例運動引發的社會狀況，到新冠肺炎疫症，走過比過去任何一屆畢業生都顛簸跌蕩的路。何指，看到他們在逆境中沉澱出來的堅韌，寄予大家抓緊個人信仰和信念的支撐點，仍能相信未來有盼望，個人能做的是堅持守著應盡的本份。

輔導教師協會副主席何玉芬在《香港家書》表示，看到今屆中六畢業生在逆境中沉澱出來的堅韌，寄予大家抓緊個人信仰和信念的支撐點，仍能相信未來有盼望。（資料圖片）

寄予考生抓緊個人信仰和信念 堅守應盡本份

輔導教師協會副主席何玉芬今日在港台節目《香港家書》表示，今屆中六生畢業生走過比過去任何一屆都顛簸跌蕩的路。文憑試延期舉行，又是一個措手不及的打擊。在香港虛弱的經濟大環境下，往後的事業發展也許舉步為艱，可能還為香港不一樣的社會生態感到無比失望和憂慮。

何指，雖然今屆畢業生認為「失去」太多，但其實也「得着」另一些值得珍惜的。她指，老師們以行動讓學生「看得見」超越物理距離的聯繫，嘗試將人與人之間的心拉近。她舉例，不同科組的老師，自發製作多段的打氣短片，希望學生能感受到溫暖。

何指，無力補償種種「失去」，但是作為師長和成年人，在身心靈所面對的挑戰，與學生沒有兩樣。對於學生心底對現實狀況的問號也沒有答案。她寄予大家抓緊個人信仰和信念支撐點，仍能相信未來有盼望，個人能做的是堅持守着應盡的本份。

她續指，關於升學或職業，沒有所謂的「最好」，只有最合適。那是指能讓你發揮所長，安身立命的位置，也是你能點滴累積對社會正面影響的角色。她指，希望愛香港的學生，能選擇一個能服侍這地方的崗位。