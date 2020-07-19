DSE 2020｜ 文憑試放榜在即 學友社建議考生疫情下要作多手準備

本屆香港中學文憑考試將於星期三(22日)放榜，面對今年疫情及停課的影響，加上中英文口試取消等因素，令今屆的考試增加很多不確定及不穩定性，學生感到更加緊張和困惑。為解答學生問題和舒緩學生情緒，學友社由昨日(18日)起開放放榜輔導熱線，並於放榜前一日(21日)通宵解答學生問題。 學友社學生輔導顧問吳寶城指今年考生成績變數大，要作多方面估算，並為自己留多手準備；又指醒考生，今年各間聯招及聯招外院校收生程序亦因應疫情而有所變動，改為網上報名和面試等，考生應多加留意各院校宣布的安排。

本屆香港中學文憑考試將於星期三(22日)放榜，而今屆考生受到去年社會事件及疫情影響，又要面對停課和模擬試的取消，眾多的不確定及不穩定因素底下，考生難免對放榜感到緊張和困惑。為解答考生對升學的問題和疑慮，學友社由昨日(18日)起開放放榜輔導熱線，並由受訓義工及輔導員解答考生問題和進行情緒及意向輔導，並將於放榜前夕(21日)晚上8時於Facebook專業開設直播，由學友社學生輔導顧問吳寶城先生分析考評局統計數字、提醒放榜步署及解答學生查詢。

學友社由作日(18日)起開放放榜輔導熱線，並由受訓義工及輔導員解答考生問題和進行情緒及意向輔導。

學友社由作日(18日)起開放放榜輔導熱線，並由受訓義工及輔導員解答考生問題和進行情緒及意向輔導。

吳寶城指，今屆考生受到疫情和停課影響，加上校內模擬試取消、中英文口試取消等變數影響，考生更難預測自己的成績，吳寶城先生則建議，考生應作出多方面估算，為成績分為「合乎理想」、「超乎理想」及「未如理想」三個範圍，以免因放榜大失預算而驚惶失惜；又認為疫情底下，收生分數變化大，考生可將心儀科目放在第一、二志願，採取「博前穩後」的原則，而第三志願應採取更穩陣的科目，分數最好在中位數之上。

若打算重考 宜先檢視自己成績不理想原因

對於考生成績未如理想時，吳寶城建議考生應考慮更多出路，例如考慮海外升學或報讀自資副學位課程，但考慮海外升學的同學要留意上課形式和簽證安排，指有機會第一個學期要用網上形式於本地上課；而對於打算重讀重考的學生，則建議學生應先檢視自己成績不埋想的原因，最好要自己可以控制的因素才決定重讀；而覆卷方面，則建議學生不應抱太大期望，因為覆卷的成功率底於2%，所以考生不應等覆卷成績再作安排。

院校改網上面試 學生須留意網絡穩定性

吳寶城亦提醒考生，各間院校的收生方式亦因疫情問題面有變動，當中不少院校只設網上報名及面試，同學應多加留意各院校宣佈的安排。他建議考生應準備好電子版本的個人資料等，以及要家長事先準備信用卡和其他電子支付方式以交留位費，以免放榜日大亂陣腳；應屆考生林同學認為網上面試較沒真實感，又擔心因網絡狀態等問題影響表現，吳寶城指網上考試考生可能比較鬆懈，建議學生要同樣重視網上面試，又要留意面試位置和網絡穩定性，盡量找一個整齊地方進行面試。

考生林同學(左2)擔心因網絡狀態等問題影響網上面試表現。

學友社學生輔導中心隊長，身兼注冊社工的陳衍宗提醒家長，要與子女保持正面溝通，不要過度集中於成績結果或強加自己意願於子女身上，並應給予子女適當支持和鼓勵，共同渡過放榜。