DSE 放榜 2020｜文憑試5**等於A？三大學推「加分制」吸摘星考生

中學文憑試（DSE）將於明日（22日）放榜，陪伴子女放榜的家長，宜先了解現行考試制度的計分方法。文憑試採用「水平參照模式」決定學生成績，並非以俗稱「拉curve」計算；評級亦由A、B、C、D等，改為最低的1級至最高的5級，第5級內增設5*及5**，以分辨出頂尖的學生。

中學文憑試將於明日（22日）放榜。（資料圖片／梁鵬威攝）

文憑試不再「拉curve​」 5**為最高評分​

中學文憑試在2012年始取締舊制高考及會考，將成績分成5個等級，由最低的1級至最高的5級，5級之內增設5*及5**，反映最頂尖的學生水平。舊制高級程度會考的成績，則分為6個等級，其中A級最高，F級則最低評分。

有別於過往的高級程度會考，文憑試不再以「拉curve」形式，分辨同屆考生成績高低，而是採用「水平參照模式」決定學生成績。

在現時評分制下，同屆考生即使整體表現優異，全部人均有機會獲得最高等級；而在舊制中，即使學生水平整體較以往高，亦會以「拉curve」將當年考生劃分為A至F級成績。

新冠肺炎疫情下，今屆文憑試一度延期。（資料圖片／歐嘉樂攝）

無「合格」或「不合格」概念

一般考生應考的文憑試甲類科目共有24科，評級由高至低依次5**、5*、5、4、3、2至1級，新制下並無「合格」或「不合格」的概念，若連1級都不達者，會被評為不作評級（Unclassified，U級）。

獲得5級的考生代表成績優異，而5**及5*等級分數則按第5級考生的分數分佈來定，在第5級中表現最優異的10%及隨後30%考生，分別可獲5**及5*等級。有關分級方便大學收生時區分成績優秀者。

今屆考生在疫情下，須戴口罩應試。（資料圖片）

考評局自第二屆文憑試起，與大學達成共識，採用統一換算方法，以5**代表7分，5*代表6分，5代表5分等如此類推。不過，時易世易，去年港大及中大修訂入學計分方法，實施新的加分制，成績考獲5、5*和5**學科，分數會額外加0.5、1和1.5分，以爭取吸引更多「摘星」考生入讀。理大2020/21同樣推出「加分制」，以搶奪「摘星」考生。