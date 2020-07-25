香港郵政今日（25日）公布，將於下周一（27日）重開郵政局，但位於疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局將會暫停服務，包括彩虹邨郵政局、竹園郵政局、富山郵政局、樂富郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局及黃大仙郵政局。 其餘全線郵政局則會於星期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉；流動郵政局會暫停服務。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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香港郵政指，因應政府宣布延長政府僱員特別上班安排，而在平衡市民對郵政局櫃位服務的需求及盡量減低疫情在社區擴散的風險下，下周一至8月2日郵政局會重開。

此外，當局會提供隔天的郵件派遞服務及郵箱收信服務，包括特快專遞，但黃大仙區，包括黃大仙、樂富、天馬、慈雲山、彩虹、彩雲、鑽石山、新蒲崗、牛池灣、竹園及斧山，以及過去14天內曾有確診個案居住過的住宅大廈的上門派遞服務將會暫停。就該些地區需上門派遞的郵件，當局會向收件人發出領件通知卡，通知領件安排。

香港郵政今日（25日）公布，將於下周一（27日）重開郵政局。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港郵政又指，在全線郵政局均有採取各種減低社交接觸及預防感染措施。為配合下星期重開郵政局，會加強措施，除為進入郵政局的人士量度體溫及要求其配戴口罩外，亦會要求進入郵政局的人士使用消毒搓手液及實施人流管制安排，並會於有需要時以派籌方式疏導市民，以減低社交接觸及避免人流聚集。

由於郵政局開放時間有所調整，當局提醒市民如有必要前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間。早前全線郵政局由7月20日至7月26日暫停服務，只提供每星期兩次的郵件派遞服務，以及隔天的特快專遞郵件派遞及郵箱收信服務。