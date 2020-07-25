新冠肺炎｜醫管局指亞博方艙醫院最快一周預備好　無向內地尋支援

新冠肺炎疫情爆發第三波，公立醫院面臨龐大壓力，醫院管理局昨日（25日）已啟用鯉魚門度假村社區隔離設施。醫管局行政總裁高拔陞今早（24日）接受商台節目《政經星期六》訪問時表示，正預備在亞洲博覽館建安老院舍臨時檢疫中心及社區治療設施，最快一周較明朗。 有傳言指，本港會向內地尋求醫療協助。高拔陞回應稱，如需求突大增，「在內地購買（醫療物資）都唔出奇」；而公立醫院人手方面有數層準備，「好多時都調動得到」，方法是減少或調節服務。

醫管局行政總裁高拔陞表示，最近本港疫情較嚴重，出現很多本地個案，患者大多年紀大、有長期病患，故住院時間長。公立醫院需減少非緊急服務才能啟用二線病床，他感謝同事協助調動。

被問到何時會啟用「港版方艙醫院」，他稱，正預備在亞洲博覽館建安老院舍臨時檢疫中心及社區治療設施，最快一周較明朗，會視乎疫情保持彈性。在本港第二波疫情開始穩定時，他留意內地、歐美等地如何處理突然疫情惡化，當時已開始與政府商量，如突然增加年長的病人該怎辦。他希望，此刻盡量運用現有措施，先理順鯉魚門社區隔離設施的運作，同時研究亞博館運作，已有同事到現場評估。

天水圍醫院副行政總監李立業稱，亞博社區治療設施所需的設備規格較接近醫院，需抽血和X光儀器、藥房等，正採購物資。他形容現時「團隊士氣高，有咩需要就做咩嘢」，初步預計亞博首階段會啟用100張病床，需要40至50名護士，以及10至14名醫生。他續稱，招募人手到亞博非太困難， 「好多有心同事踴躍加入，佢哋好勇敢，好想多謝佢哋」。

李立業（左二）、高拔陞（右二）接受商台訪問。（商台提供）

有傳言指，本港會向內地尋求醫療協助，引會社會熱議。高拔陞回應稱，本港醫院的物資供應「一向有預鬆」，按疫情需要啟用；但假如突然需要很多醫療物資，「在內地購買都唔出奇」。至於人手方面，他表示，本港醫院人手方面有數層準備，「好多時都調動得到」，方法是減少或調節服務。

許樹昌：可應付輕症或康復個案

政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日在另一電台節目中亦被問到設亞博館作社區治療設施是否適合。他認為以展覽館轉為醫院是可行方法處理大量個案，可應付不尋常爆發中處理輕微或康復個案。他指亞博館「樓面好多」，故適合作治療設施。

對於亞博館排污系統是否適合等，許樹昌指知悉早前已有工程師視察過，而亞博館中病床分隔有安全距離，亦安裝抽風系統，認為不須擔心風險。他又稱，輕微個案轉到亞博館，可騰空病床予緊急病人留院治療。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀於同一電台節目中表示，因年輕確診個案醫療照顧較少，而且亞博館中全部是確診病人，不擔心有交叉感染問題；康復中病人病毒量亦低，故感染風險相對低。

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香港非缺醫護 而是缺病房

對於有意見指港府可尋求內地協助，馬仲儀直言若認為「搵國內人員就快啲搞掂係無可能」，現時亦未到災難級別要外國或其他地區支援。她稱應盡快控制第三波疫情，但要接受病毒「長久都喺度，所以要長久措施如關口開放、檢疫等，唔好再讓今次漏洞再發生，唔係每兩、三個月又一次。」

許樹昌指本港並非缺醫護人員，而是缺乏病房，故現時使用亞博館作社區治療設施。被問到是否須收緊措施，如全日禁堂食等，他則指如下星期個案數字仍高企，可能要進一步收緊措施，如考慮全日禁堂食，只做外賣。