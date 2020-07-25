新冠肺炎｜許樹昌：海員留樣本後可外出屬漏洞　倡暫停容許換班

本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，《香港01》獨家揭發六艘貨船有海員確診。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日指，現時海員、機組人員等來港的檢疫安排太寬鬆，或成為是防疫漏洞。他認為海員和機組人員抵港後留下樣本檢測，必須回到酒店等到有陰性結果才可自由活動。 他又指，政府容許海員在本港換班是基於人道立場，惟低估對本港風險，直言「香港都立立亂」，建議先暫時服務三星期，其後才恢復。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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許樹昌今日（25日）在港台節目《星期六問責》中被問到，現時確診個案連續三日破百，是否反映政府措施無效。許認為若措施無效，本港確診個案已經「幾何級上升」，並指措施逐步實施，要更多時間觀察效果。他稱「現時唯一擔心係搵唔到源頭個案高，就搵唔到緊密接觸者」。

對於海員可豁免強制檢疫，許樹昌同意容許海員留樣本後可離開是一個漏洞，「雖然（海員）出發前48小時內要提供陰性報告，但唔可以話之後無事」。他建議海員留樣本後，由船公司提供車輛載到酒店，有報告才容許海員自由活動，他指司機應做好防感染傳播風險，亦可開窗。

人道理由容許換班 低估海員風險

被問到會否同意現時先暫停讓海員換班。許認為政府是基於人道立場，容許船員來港換班，「最差時間30萬海員滯留海上」。然而低估對香港造成的風險，因不少海員曾到訪過高危地區，如菲律賓、歐洲等。現時在本港疫情嚴峻，他指應考慮暫停相關安排約三星期；將來恢復安排後，都要收緊限制，包括縮短船員留港時間。