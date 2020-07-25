【珍惜生命】去年錄993宗自殺升近4%　13宗溺斃被列為不確定意外

香港撒瑪利亞防止自殺會公布2019年自殺統計數字，去年經死因裁判法庭報告的自殺個案共有993宗，較前年上升38宗，升幅約4%，即每10萬人中有13.25人因自殺身亡。 不過，993宗個案中有33宗是「不能確定是意外或蓄意傷害」，13宗為「溺斃」，12宗是「服毒」。而能夠確定死因個案中，超過一半是從高處墮下，其次是吊死，佔約20%，燒炭則排第三位，有13%。

香港撒瑪利亞防止自殺會將過去處理15,000個自殺個案經驗收錄成《自殺危機評估及介入指引》。（麥凱茵攝）

香港撒瑪利亞防止自殺會今日（25日）表示，死因裁判法庭於2019年共報告993宗自殺身亡個案，自殺率為13.25，即每10萬人中有13.25人因自殺身亡，平均每日有約2.72人自殺死亡。

2019的自殺個案，較前年的955宗上升38宗，當中男性佔652宗，約66%；女性則為341宗，約34%。

最高自殺群組為60歲以上人士，有210宗，自殺率達19.58，另錄得一宗0至9歲的自殺身亡個案。

20至29歲群組及40至49歲群組的自殺個案則錄得下跌，分別108人與152人，各減少14宗。

香港撒瑪利亞防止自殺會公布2019年自殺統計數字。（麥凱茵攝）

20至29歲、40至49歲 自殺數字輕微下跌

數據顯示，由高處墮下身亡仍然是佔最多，超過51%，共508人；204人是吊死，佔21%，也有132人是因吸入一氧化碳（燒炭）身亡，佔13%。其餘則為服藥、使用利器等，去年有44人因淹死自殺身亡，佔整體的4%。

去年出現不少「浮屍」新聞，在993宗個案中有33宗是「不能確定是意外或蓄意傷害」，13宗為「溺斃」，12宗是「服毒」。

香港撒瑪利亞防止自殺會曾展國表示，去年3月至12月收到因社會事件的求助為920宗，年紀介乎10歲至70歲，但因前年本港無發生大型社會事件，故無法比較數字。但去年中心收到的求助數字減少，按年下跌540宗，為12,951個宗。他則解釋：「因應社會事件，中心義工被未必能夠回中心工作，所以錄得下跌。」

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626