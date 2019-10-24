英漢走不出喪妹之痛輕生　骨灰撒落同一地方　母：讓他們再次重聚

英國一名男子疑承受不了妹妹離世的打擊，突然在妹妹死忌前兩個月自殺，其母在一年內先後失去兩名子女，頓失精神支柱，極度傷痛地形容「世界從此變得灰暗了」！

年僅21歲的迪隆 ‧ 比德林（Dyllon Beadle）日前被室友發現倒臥在曼徹斯特（Manchester）的住所奄奄一息，其後不治；迪隆的母親特蕾西 （Tracey Beadle）表示，兒子輕生前數周均無異樣，事發前一晚還與室友跳舞作樂，盡興至深夜才就寢；當晚迪隆曾向特蕾西發短訊，要求她代為寄出一本書，豈料迪隆精神狀況看似正常卻是暴風雨前夕，翌日他就出事，救護員到場檢視屍體，證實他已死去一段時間。

「我一直祈求這日子不會那麼快到來」

「我向來都知道迪隆會選擇這條路，因為我知道他無法承受痛失她（妹妹）的打擊，我一直祈求這日子不會那麼快到來。」特蕾西接受訪問時透露，迪隆一直走不出妹妹離世的陰影。對於唯一的兒子也離世，特蕾西與丈夫都相當難過，她形容沒有迪隆和女兒奎茵‧比德林（Quinn Beadle）的世界變得非常灰暗。

特蕾西的女兒奎茵去年12月在所住地區的街尾一棵樹上吊，終年17歲。報道指出，奎茵選擇了結生命之前沒有異樣，並且還叫了最喜歡的外賣，而她步離家門時說只出外一會兒，豈料竟是一去不返。奎茵父親當日約在女兒出門後20分鐘外出放狗，途中見到一大班警察和救護員才驚悉愛女自縊。奎茵輕生的地點事後變成一片花海，有心人在擺放大量蠟燭，並掛滿鳥籠和燈飾作悼念。

有報道指奎茵15歲那年在網上認識了一名年約50歲的男子，懷疑遭對方誘騙性交，自此奎茵患上抑鬱症，雖然警方已就事件展開調查，但至今尚未拘捕任何人。

特蕾西與丈夫當日以奎茵名義成立了名為「奎茵靜修基金」，希望幫助有類似經歷的家庭走出陰霾，如今迪隆卻選擇走上同樣的不歸路，故特蕾西決定把基金重新命名為「奎茵及迪隆靜修基金」，並計劃將兩人的骨灰撒落在同一地方，「至少他們再次重聚，（對我而言）可稍作安慰」。

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