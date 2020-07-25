新冠肺炎｜新城電台再有員工染疫　在家工作營業部職員初步確診

本港新冠肺炎疫情嚴峻，繼新城知訊台執行總監程凱欣確診後，新城電台再有一名後勤員工初步確診。新城表示，該後勤員工在家工作期間，收到初步確診通知，而目前只有檢測為陰性的同事才會返回工作崗位。消息指，有關員工任職營業部。

新城表示，有後勤員工在家工作期間，收到初步確診通知。（資料圖片／羅國輝攝）

有消息指，新城電台再有一名員工確診，涉及任職營業部。新城回覆《香港01》查詢時確認，有後勤員工在家工作期間收到初步確診通知。

新城表示，上星期六得知有藝人確診後，已安排所有員工接受新型冠狀病毒測試，檢測結果陰性者已按情況陸續返回工作崗位，尚未收到報告者則繼續留家工作。

新城一周內兩次全面消毒辦公室



新城強調，疫情以來一直做足預防措施，入電台者均須量度體溫，直播節目前會消毒器材，備有搓手液及口罩等予嘉賓或同事使用。

而新城電台分別在7月19日（周日）及22日（周三），兩次全面消毒及大清洗整個辦公室，並安置兩部大型清新空氣淨化機，稍後亦會添置一部體溫探測機。

新城知訊台總監程凱欣早前確診，全部員工一度需要撤出，暫停運作，期間以自動化電腦運作播歌，繼續廣播。

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