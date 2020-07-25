新冠肺炎｜時裝師鄧達智親證確診　曾到有感染出版社、新城做訪問

新冠肺炎疫情持續。有消息指，時裝設計師鄧達智確診。鄧達智回覆《香港01》證實消息，目前仍在家中等候衞生署安排。他透露，於本周一（20日）起不適，起初以為感冒，但他上周曾到新城電台錄製節目，及曾接受中聯辦旗下聯合出版集團網台「一本」訪問，後來兩間機構都有人確診，為安全起見，他到中環診所求醫及提交樣本作病毒測試，昨日（24日）獲知初步確診。 他亦於上周四（16日）曾到香港電台主持節目，據了解，港台現正了解有多少名人員曾有接觸。

鄧達智表示，上周六（18日）曾為新書接受網台「一本」訪問，同日去過新城電台為為節目《遊山玩水》錄音，由於前者一名接待過他的公關確診，後者亦爆疫，加上他跑步後沖凍水涼後疑「冷親」，於是到中環一診所求醫，並提交樣本作病毒測試，至昨日得悉初步確診。

他分享，目前未有太大不適，主要是有幾聲咳嗽及不時輕微發燒，由周一開始不適後，除了到診所求醫，未再有外出，認為「現在時勢這樣，萬一有事都怕累到人。」他坦言心情上未有太擔心，目前仍在家中等候衞生署安排送院。他主動提到，要特別感謝好友于常海，為他及家中印傭收取樣本檢測，昨早通知他幸好印傭未有染疫。

劉天蘭是同一節目主持。（資料圖片 / 高仲明攝）

另外，據港台網頁，鄧達智於上周四（16日）曾到香港電台主持節目《講東講西》，主題為「香港時裝的前世今生」，同主持節目的還有主持馬恩賜、著名形象設計師劉天蘭。據了解，他錄製節目的一號錄音室，於星期二完成恆常消毒。港台今日得悉鄧達智確診後，現時正了解有多少名人員曾接觸鄧達智。一同主持節目的劉天蘭，接受01娛樂查詢時指，正在趕去做病毒測試。

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