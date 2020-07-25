新冠肺炎｜浸信會天虹小學小二生初步確診　最後回校日為7月8日

新冠肺炎疫情持續爆發，浸信會天虹小學一名小二學生初步確診，他最後回校日為7月8日。天虹小學校長馮耀章回覆《香港01》確認事件，指2B班一名學生昨日（23日）初步確診，他現時情況穩定；校方聯絡該學生家長、諮詢衞生防護中心及教育局後，估計學生停課後才感染，加上其最後上課日距今逾14天，毋須採取特別行動。為安全起見，校方昨晚已發通告提醒家長留意子女健康，並在今日再次清潔校舍。

浸信會天虹小學一名小二生初步確診。（資料圖片／張浩維攝）

學生現時情況穩定

天虹小學校長馮耀章表示，昨日下午約4至5時接獲有學生初步確診的消息，據知該學生最後上課日為7月8日，而7月9至10日學校仍屬上課日，惟因家長擔心疫情，該學生已自行停課。

馮耀章說，該家長期望保留私隱，故不便透露學生感染途徑或性別等資料，但據知該名學生現時情況穩定。

天虹小學校長馮耀章表示，昨日接獲消息，指該校一名小二生初步確診。（資料圖片／黃舒慧攝）

馮耀章指，昨日與家長聯絡、諮詢衞生防護中心及教育局後，初步估計該學生是停課之後才受感染，而該學生最後上課日至今已逾14日，故毋須安排其他同學接受檢測。為安全起見，學校昨晚已透過通告向全校家長公布事件，請他們留意子女健康，而校方今日再在校舍進行大清潔。

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