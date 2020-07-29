從COO到全職家長　躁底父收火照顧ADHD兒：爸爸這份工無人可取代

專注不足/過度活躍症（香港）協會早前舉辦了第一屆傑出AD/HD 大使選舉，選出了三位大使，希望他們能鼓勵同路人，勇敢面對和尋求方法助孩子和自身走出困境，然而他們走過的路途並不簡單。 徐嘉輝是其中一人，他本是保險公司營運總監，每日要解決的問題不少，豈料遇上兒子，出現的困難更大；在他眼中簡單的功課、課文，兒子總是拖拖拉拉、甚至難以完成；因此自小成績優異卻性格「躁底」的徐嘉輝曾多次對兒子大發脾氣。直到兒子被診斷患有專注力不足/過度活躍症（AD/HD）之後，他才慢慢明白，「原來需要改變的是我自己」。 兩年前徐嘉輝把心一橫，辭去工作，收起脾氣投入家庭照顧兒子。陪兒子踩單車，做運動，兩人甚至曾一起前往台灣背包旅行一個月；回望走過的路，徐嘉輝發現，關心能夠發揮極大作用，「辭工是值得的，因為父親這份工無其他人可以替代。」

徐嘉輝是一個「叻人」，從小讀書便過目不忘，因此而見到6歲的兒子連最簡單的課文都未能背誦時，他感到疑惑和不解；同時作為跨國保險公司的營運總監，每日的工作都很忙碌，回家看到做功課拖拖拉拉的兒子，令他更感憤怒，「幾行字佢好耐都背唔到，就會大聲鬧佢。而家想起，其實有好多話過咗火，只是發洩情緒，令到父子之間關係好差。」

兒子確診ADHD 才發現需要改變的是家長

學習跟不上，功課又無法按時完成，學校的老師終於來電提醒家長應該帶孩子去做檢查，徐嘉輝才帶著兒子去做測試，才發現兒子是患上AD/HD。起初，徐嘉輝不願意接受這個事實，認為兒子只不過有些貪玩。其後蒐集了許多資料，才慢慢接受孩子需要藥物治療，「其實兒子有自己嘅興趣，你去逼佢做某樣嘢，反而令佢反感，不能適應。其實需要改變的是家長，不是小朋友。」

毅然辭職全職照顧病仔 父子背包遊台灣

為了有更多時間陪伴兒子，徐嘉輝做了一個重大的決定，辭去自己營運總監的職位，做一個全職爸爸。徐說這個決定不容易，家中少了自己的一份收入，生活壓力驟增，然而太太卻非常支持，也令他堅持這個決定，「辭職時，我同老闆說，我知道可能搵一個人頂替我唔容易，但一定可以搵到，不過我個仔的爸爸，這份工無其他人可以替代。」

辭職之後，徐嘉輝有了更充裕的時間陪伴兒子，平時會帶兒子出去踩單車、踢波，一兩年前父子二人更在台灣旅行了一個月，「好好嘅身教經驗，一起解決好多旅行中的問題，令父子關係好咗好多。」

做家務、玩VR遊戲 疫情下家長如何應對

新冠疫情持續逾半年，長時間的停課，令不少患有ADHD的青少年及他們的家庭都感到困擾。羅凱欣11歲的幼子也是一名AD/HD患者，她指網上授課完不適合AD/HD小朋友，因此閒暇時會叫兒子幫手做家務：「洗米、洗菜，佢做得好好，都會讚佢幫到我好多。」

王偉堂一家也在疫情中也遇到挑戰，16歲的兒子難以外出運動，於是一家人準備好虛擬現實（VR）遊戲讓兒子玩，可以釋放一下精力。一家人字從兒子小二時確診後，就「做了許多功課」，包括聽講座、參與課程等。一家人表示，面對AD/HD的小朋友需要不斷讓他們嘗試，直到找到自己喜歡的事情，「咁樣先可以集中精神，有自己的目標。」

專注不足/過度活躍症（香港）協會主席伍敏姿指，AD/HD小朋友容易與人起摩擦，社交不佳也會令他們欠自信。（受訪者提供）

協會選3名大使鼓勵同路人 協會呼籲疫情期間家長勿輕易停藥

根據調查所示，全球兒童 AD/HD 的發病率約為 3%-7%，本港約有逾四萬名兒童及青少年患者。專注不足/過度活躍症（香港）協會主席伍敏姿指，AD/HD小朋友容易與人起摩擦，社交不佳也會令他們欠自信。協會早前舉辦了第一屆傑出AD/HD 大使選舉，上述照顧者都獲選為本屆大使，伍表示期望透過三位分享自身經歷過的困擾和壓力，以及如何跨越這些難關，鼓勵其他同路人，勇敢面對和尋求方法助孩子和自身走出困境。

為了讓孩子健康成長、減低照顧者的心理壓力，伍敏姿認為及早讓他們接受適當診治是重中之重，而藥物治療、行為治療與家校合作均擔當重要的角色。她呼籲醫管局能及早協助 AD/HD 孩子達至「零輪候」，包括開展針對所有在學兒童的公私營合作(PPP)計劃、增聘兒童精神科專科醫生及 加緊培訓精神科的醫護人員、於中小學成立校本跨界別專業支援團隊等。

另外，伍敏姿提醒疫情期間，課後支援和康復訓練大減，加上長期在家中，生活規律被打亂，家長與病童摩擦變多，她提醒家長不要因為孩子不返學而減藥或者停藥，更需要觀察孩子對藥物的反應，而到了暑假，也需要給孩子放鬆休息的時間。