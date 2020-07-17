新冠肺炎｜教育中心團體促當局以租金、停課日數作指標發放資助

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，教育局日前建議補習學校周一（15日）起暫停面授課程兩星期。教育中心聯盟發言人任偉豪今早（17日）接受港台節目訪問表示，教育局就教育中心或補習社的停課安排並無統一說法，惟得悉業界考慮安全問題亦有暫時停業。 他續指，希望相關停課安排不會延長，因上一波疫情同樣要求停課兩周，但最後停課共140天，擔心業界無法營運難以支撐下去，促請當局盡快發放資助，並以租金及停課日數為指標發放補貼金額。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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業界指教育中心屬高危地方須停課「並無科學根據」

任偉豪表示，當局指教育中心屬高危地方須停課「並無科學根據」。他指出，雖然有零星確診個案曾到教育中心，但涉事個案是隱形個案、並無病徵，強調業界一向做足防疫措施。

對於規模較小的補習社，座位較為擠迫，且部分教育中心教授吹管樂器或存在較高感染風險。任偉豪則指，倘教育中心及補習社有條件復工，業界可參考食肆的做法，遵守場所有一定容額限制；而吹管樂器的課程方面，承認相對上存較高風險，但相信業界有一套嚴謹處理衛生的防疫措施。

憂補習中心100%「執笠」

任偉豪希望，相關停課安排不會再度延長，但要視乎兩周內政府能否確切執行防疫工作，令確診人數減低。他表示，第一波疫情要求補習中心停課兩周，但最終停課140日，而現時再次要求停課兩周，擔心事件重演，形容「全年停左300日，只開業兩個幾月，到時會100%『執笠』！」任希望，政府盡快發放補貼予業界，並以租金及停課日數作指標，釐定發放補貼的金額。