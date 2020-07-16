停課憂教育中心再現倒閉潮 　團體促政府推第三輪抗疫基金

新型冠狀病毒疫情持續，近日有確診個案牽涉補習社。教育局日前建議補習學校於昨日（15日）起暫停面授課程兩星期。 教育中心聯盟今（16日）指，政府在相關安排上指引混亂，將正規日校及補習學校的停課安排混為一談，認為其安排嚴重不尊重私教界；聯盟又預料，再停課會引發新一輪教育中心倒閉潮，促請政府盡快推出第三輪防疫基金，資助所有註冊及非註冊教育中心。

教育中心聯盟發言人蘇廸希提到，政府停課安排指引上混亂，質疑當局將正規日校及補習學校的停課安排混為一談。（曾凱欣攝）

新型冠狀病毒疫情持續，近日有確診個案牽涉補習社。教育局日前建議補習學校於昨日（15日）起暫停面授課程兩星期，私教界營運面臨挑戰。

停課指引不清晰 蘇廸希：將正規日校混為一談

教育中心聯盟發言人蘇廸希提到，政府停課安排指引上混亂，質疑當局將正規日校及補習學校的停課安排混為一談，並沒有針對教育中心或補習社作清晰指引，亦從未有就停課諮詢業界，認為其安排不尊重私教界。

他又指，衞生防護中心早前表示補習社是高危地點，但他認為業界大部份教育中心都有採取足夠防疫措施，加上補習社沒有出現群組感染；多類處所只停業7日，但教育中心就要停業14日並不公平。

音樂學校負責人黃先生指，業界「手停口停」，有導師得知停課更因擔心收入而落淚。（曾凱欣攝）

再停課雪上加霜 憂現新一輪倒閉潮

教盟又料，再停課會引發新一輪教育中心倒閉潮，蘇廸希更形容情況為行業雪上加霜。他提及，日前停課百多天，已經有約三成的教育中心受影響要結業，預料未來對業界影響更甚。

音樂學校負責人黃先生指，業界「手停口停」，有導師得知停課更因擔心收入而落淚，又認為各行各業都得到政府資助，惟專業導師多年為教育界付出卻受到漠視。STEM 興趣班東主亦指，停課令他收入大受影響，但租金則沒有減少，其中一間教育中心更因此倒閉，學生及導師人數亦大減，「頂唔住捱唔住」。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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立法會教育界議員葉建源指，停課直接影響補習社及教育中心收入，促請政府盡快推出第三輪防疫基金。（曾凱欣攝）

促推第三輪防疫基金 資料註冊及非註冊教育中心

蘇廸希批評，在上一輪防疫抗疫基金對教育中心的資助金額太少，有教育中心由4月申請至今亦未收到款項。他提及，現時防疫基金只涵蓋註冊教育中心；音樂學校、興趣班教室、體育學校等毋須註冊的教育中心，並不在第二輪抗疫防疫基金的資助範圍。

立法會教育界議員葉建源指，2月至6月其間本港停課約140天，直接影響補習社及教育中心收入，「影響最深地方但政府協助最少」，促請政府盡快推出第三輪防疫基金，資助所有註冊及非註冊教育中心。