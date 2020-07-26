新冠肺炎｜機電署總部外判清潔工確診　周二仍在上班

本地爆發第三波疫情，連日來多個政府部門有職員染疫。機電署今日（26日）向員工發出內部電郵，提及有一名於機電署工作的清潔服務承辦商職工確診。染病員工主要負責總部大樓四樓清潔，最後上班日期為上周二（21日），前日（24日）因家人確診被列為密切接觸者，並接受病毒測試，昨晚獲知確診。署方強調，昨日已徹底清潔和相關工作地點及空調系統，明日亦會繼續消毒工作。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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機電署內部電郵提及，該名外判工於上周三（22日）因身體不適求醫，家人則較早已列為確診患者，其後該員工於前日（24日）獲安排進行病毒測試，昨晚（25日）獲通知確診，目前已入院接受隔離治療，情況穩定。 機電署又指，該名人員最近沒外遊紀錄，工作時一直有戴口罩，執行職務前探測體溫正常。



署方強調，已呼籲承辦商，若其員工感不適，應立即求醫，而署方在前日傍晚收到承辦商通知，該人員被衞生防護中心列為緊密接觸者後，已於昨日早上徹底清潔和消毒總部大樓四樓相關工作地點及空調系統，以預防交叉感染。另外，由於部分房間在周末鎖上，故消毒工作會在明日（27日）早上進行。

機電署今日向員工發出內部電郵，提及有一名於機電署工作的清潔服務承辦商人員確診。（資料圖片）

兩名長沙灣政府合署工作的冷氣維修工確診



機電署早前表示，兩名於長沙灣政府合署工作的冷氣維修承辦商員工確診，二人最後上班日期分別為本月11及16日。署方強調，所有承辦商和該署駐場員工均沒病徵，並已進行病毒檢測。