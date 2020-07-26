新冠肺炎｜青衣南消防局累計4人中招　消防隊長曾巡查強制檢疫者

本港爆發第三波新冠肺炎，青衣南消防局今日（26日）再多一人感染，一名消防隊長昨晚（25日）獲通知初步確診，他上周一（20日）曾協助巡查被強制檢疫人士工作，近期沒有到過任何檢疫中心駐守。 青衣南消防局至今累計4名消防員受感染，計及早前駐守長洲滅火輪消防局的消防員個案，消防處至今共有5名消防員「中招」。

兩名確診消防員曾往八鄉少年警訊永久活動中心的檢疫中心當值。（資料圖片）

消防處今日表示，青衣南消防局一名消防隊長經深喉唾液測試後，於昨晚（25日）獲通知初步確診，該名消防隊長上周五（24日）於青衣南消防局最後當值，曾於上周一（20日）協助政府巡查被強制檢疫人士的工作，近期沒有在任何檢疫中心駐守。

現時青衣南消防局有1名消防員確診，及3名消防員初步確診，當中1名消防員在本月20日早上9時至晚上9時，曾到八鄉少年警訊永久活動中心的檢疫中心當值，於24日確診，曾負責檢疫中心內消防快速應變隊的工作，工作範圍包括執行緊急滅火及救援任務。

另外，一名駐守長洲滅火輪消防局的消防員，曾於本月15日晚上9時至翌日上午9時，到八鄉檢疫中心當值，擔任快速應變隊，他於22日感不適，23日到醫院求醫後確診。

消防處重申，有為進行協助政府巡查被強制檢疫人士的工作的人員提供個人防護裝備，而所有人員與檢疫人士接觸時亦會做足防護措施，包括佩戴口罩。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼