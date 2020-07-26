新冠肺炎｜第7間安老院中招　深水埗敬福安老院一院友確診

衛生防護中心今日（26日）公布，再多一間護老院中招。位於深水埗元州街的敬福安老院，今日(26日)有1名院友確診，同住的25名院友及其他職員需要進行檢疫。翻查資料，敬福安老院已是今波疫情中，第7間有院友或員工確診感染的安老院舍。 記者傍晚到敬福安老院視察，附近食肆的職員透露，安老院位於大廈下層，同幢大廈其他樓層都是普通住戶，而個別安老院院友，平日亦會落街散步，並由照顧員陪同，暫未見有其他院友撤離。

元州街敬福安老院有1名院友確診，同住的25名院友及其他職員需要進行檢疫。（張浩維攝）

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，敬福安老院 1名院友今日確診，患者住在2樓，同層的25位院友及相關照顧員需要檢疫。張又指，院舍不太適合檢疫，故有關人士需要搬離安老院。

敬福安老院位於元州街華興大樓，在一字樓及二字樓兩層營運。就現場所見，大廈鐵閘已貼上告示，表明院舍謝絕探訪，內進時亦要佩戴口罩。

個別院友會落街散步

於護老院附近營業的食肆職員透露，約下午4時左右，衛生防護中心有多名職員到場，之後有醫護人員將一名長者送上救護車。該員工說，大廈除了有敬福安老院外，亦有不少住戶。平日有個別院友會落街散步，期間有佩戴口罩，並由照顧員陪同。

不過，記者曾致電敬福護老院，接線生聲稱不知道有院友確診，亦無收到通知要撤走院友。

住戶要與員工共用升降機

華興大樓住戶阿Q(化名)表示，該幢大廈只得一部升降機，平日需要與安老院舍員工共用，希望衞生署能為大廈其他住戶做檢測。