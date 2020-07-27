新冠肺炎｜全日禁堂食令將生效　黃家和：業界僅可支撐一至兩周

本港疫情大爆發，據悉港府將防疫措施「加辣」，包括實施全日禁食肆堂食令，周三凌晨正式生效。 香港餐飲聯業協會會長黃家和接受查詢時表示，業界早有心理準備，遂不太意外，惟新禁令將會進一步打擊餐飲業，擴大生意損失，亦有食肆難以轉型提供全日外賣，相信暫停營業及提早關門的食店顯著增加，超逾現時的約5千間。 他又坦言，業界目前面臨嚴峻經營環境，僅能再支撐約一至兩周，「都好難捱落去」，建議政府向業界發放現金津貼，解燃眉之急。

黃家和指，新禁令將會進一步打擊餐飲業。（資料圖片）

黃家和表示，業界上周已預期港府今周將會為「禁堂食令」加辣，遂不太意外。但他指，食肆日間堂食平均佔總體營業額4成，他預料，新禁令將會進一步打擊餐飲業，損失7至8成生意，預期業界於7月將虧損逾40億元。

他又關注，食肆在禁令下能否全線轉型提供外賣，支援有需要市民。他指，根據晚市禁堂食令經驗，未必所有食肆均能提供外賣服務，亦有食店只做日間生意，「晚市寧願提早關門。」他指，現時提早關門的食肆有3千至4千間，暫停營業則有千餘間，且市民已開始改為「自己煮」，上班族則自備飯盒。新措施下，他相信相關數字會進一步擴大，又形容對業界影響嚴峻。

黃家和續稱，雖然餐飲業早前獲抗疫基金及保就業計劃補助，「仲有少少資源撐住」，但倘情況再持續一至兩周，「相信之後都好難捱落去」。黃期望港府可向業界提供現金補助，共度難關。

據了解，行會今召開特別會議，通過食肆全日禁止堂食，以及強制市民在室外必須佩戴口罩，飲食期間可豁免，新措施星期三凌晨生效。

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