新冠肺炎｜有確診者由喉嚨痛等到發燒兼氣促　4日後始由白車送院

本港的新型冠狀病毒肺炎患者數目7月內急增，醫院病床及檢疫設施均面臨巨大壓力，沙田區議員丘文俊今日（27日）受訪時透露，接獲一名確診患者求助，獲悉確診結果後一直在家等候，至4日後病情惡化仍未獲送院，終需召救護車送入院，病人情況亦由原本只得喉嚨痛及頭痛，發展至胸背痛、發燒及氣促。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良直言，昨（26日）有逾百個患者待入院情況不理想，會增加傳予同住家人的風險，但他指明白政府面對突增的個案，未必應變得快速，他提醒市民等候送院或檢疫期間應盡量留家，保持衛生，同時應避免搬往親友家中居住，以免病毒再散播至其他地區。

沙田區議員丘文俊。（資料圖片／張浩維攝）

沙田區議員丘文俊接受《千禧年代》訪問時稱，乙明邨明耀樓一名確診患者於7月21日確診後，根據衞生防護中心指示留家等候送院，另外3名同住家人則等候送入檢疫中心，至24日下午，家人獲接往檢疫中心，惟患者仍未獲入院通知。

丘文俊是於24日晚上接獲該患者求助，患者透露自己的病情有惡化，由起初只得喉嚨痛及頭痛，發展至至喉嚨多痰，胸骨及背骨痛，開始發燒及有氣促，最終病人需召救護車送入院。丘文俊指等候期間患者一家感恐懼，但仍有按當局指示，現時3名家人無病徵，正等候病毒檢測結果。

何栢良：等入院期間需與同住家人分開飲食 加強消毒清潔

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，現時有逾百宗確診個案患者未獲送院是不理想，因確診者特別是長者、有長期病患的人，應盡早安排獲抗病毒藥物治療，另外確診後與家人一起等候，增加患者將病毒傳予家人的風險，他指最關鍵問題是病床及檢疫設施的不足。

若家中有人確診，何栢良建議所有人在家需戴口罩，洗手間要加強消毒，飲食時確診患者需與其他家人分隔開，不應近距離進食，而沾有確診者分泌物的餐具應用稀釋漂白水清洗。他稱此屬權宜之計，明白政府因個案急增未必能快速應變，但市民等入院或檢疫期間需留家，保持衛生，亦應避免搬往親友家暫住，以免病毒再散播到其他地方。