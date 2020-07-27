新冠肺炎｜慈雲山5邨全民免費檢測　慈正邨明起派樽收樣本

本地爆發第三波疫情，當中黃大仙屬「重災區」，該區錄得多宗確診個案。政府今日（27日）下午表示，將與東華三院合作，為慈雲山確診個案較多的屋邨居民進行免費檢測。 民政總署晚上公布更多詳情，明日起開始為慈正邨及毗鄰公共屋邨包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨的居民安排有關的免費病毒檢測，明日會先到慈正邨兩座樓宇，派發檢測樣本瓶，並計劃於後日（29日）收回樣本測試。

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民政總署與東華三院合作，於今日推出「慈雲山檢測計劃」，檢測服務由中龍檢驗認證（香港）有限公司）提供。民政總署將於明日起，展開為慈正邨及毗鄰公共屋邨包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨的居民安排有關的免費病毒檢測，明日則會先到慈正邨兩座樓宇派發檢測樣本瓶，並計劃於後日（29日）收回樣本測試。



政府又呼籲居民積極參加，並準時交回樣本，令檢測計劃可涵蓋更多居民，也讓家人、鄰居安心，而不幸受感染者亦可及早求醫。當局料慈雲山檢測計劃涉約4萬名居民，強調當中人手、檢測和相關後勤安排工作壓力不少，須有序地進行，望居民諒解，並承諾會致力盡快進行。

民政總明日（28日）會先到慈正邨兩座樓宇派發檢測樣本瓶，並於後日（29日）收回樣本測試。（資料圖片）

民政總署發言人則表示，檢測服務由明日開始，署方會與東華三院合作，安排工作流程和人手，到慈正邨兩座樓宇取樣本檢測，期望居民積極參加和合作，準時交回樣本。另外，發言人又呼籲居民配合政府公布的收緊社交距離措施，加強衞生防護工作。