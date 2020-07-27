新冠肺炎｜有業界料食肆禁堂食七成餐廳面臨結業　為政府失誤埋單

本港第三波疫情持續爆發，政府今日（27日）公布本周三（30日）起食肆全日禁止堂食，為期七日至8月4日。有飲食業界代表表示，生意預料將僅餘一成，「唔知捱唔捱到兩個禮拜」。亦有健身及舞蹈業界代表指，政府在實施強制停業時，應先與業界代表商討，設立短期及長遠補助方案。 立法會議員郭家麒指，多位專家已表明第三波疫情爆發是源於政府對特定人士豁免隔離安排，此乃政府政策失誤，卻變相讓各行各業為其錯失「埋單」。公民黨促政府應取消非必要、緊急服務人士豁免隔離安排，動用第二輪防疫基金的80億後備金額，並盡快推出第三輪防疫抗疫基金。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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郭家麒批評豁免檢疫成防疫漏洞

本港第三波疫情持續爆發，行政議今日通過全日禁止食肆堂食，措施將於本周三起生效。公民黨郭家麒指，多位專家已表明第三波疫情爆發是源於政府對特定人士豁免隔離安排，從2月至7月中旬，有超過29萬人次可豁免檢疫，由境外帶病毒入社區。他指政府進一步收緊食肆、健身中心等場所營運限制，卻無提無供進一步支援，變相是讓各行各業為政疫防疫失敗「埋單」。

中餐廳負責人：生意跌至一成都唔知有無

在「全日堂食禁令」下，香港中小企食店聯盟召集人林瑞華預料，超過七成餐廳將結業。一間中餐廳負責人袁先生和林先生表示，現時即使餐廳晚市有做外賣，但生意亦比以前大跌八成，，全日禁堂食後，餐廳生意估計「一成都唔知有無」，收入恐怕撐不過兩星期。林先生又指，餐飲處所（社交距離）資助計劃存在漏洞，該餐廳持牌人在領取資助後，沒有將資金交給餐廳經營者袁、林二人，用於支付員工薪酬上。林先生曾先後向食環署求助及報警，惟皆未獲受理。

公民黨李予信指，連續兩次關閉處所禁令，政府均未有與業界代表協商，令僱主和僱員徬徨無助。健身及舞蹈界代表柯先生和蕭先生表示，業界願意與香港市民共渡時艱，但第三波疫情是由政府施政失誤所致，業界為政府錯失「埋單」極不合理。

袁先生（右）和林先生（左）表示，現時即使餐廳晚市有做外賣，但生意亦比以前大跌八成，全日禁堂食後，餐廳生意估計「一成都唔知有無」，收入恐怕撐不過兩星期。（黃穎津攝）

議員促政府推第三輪抗疫基金

九龍東立法會議員譚文豪表示，政府應取消非必要、緊急服務人士豁免隔離安排，堵塞防疫漏漏洞。而第二輪抗疫基金撥款當中，有80億元為備用抗疫基金，政府應動用這筆款項，為確診及接受強制檢疫而失去收入人士提供津貼，協助他們渡過難關。政府亦應盡快推出第三輪防疫抗疫基金，加碼資助所有受影響行業，達致補漏拾遺效果。