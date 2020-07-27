新冠肺炎｜威院、沙田醫院護士中招　屯院職員為患者抽血誤刺手指

新冠肺炎第三波疫情愈演愈烈，本港今日（27日）新增145宗個案創新高，多間醫院的職員及病人染疫。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，威爾斯親王醫院一名內科普通病房護士，以及沙田醫院一名精神科社康護士均初步確診。屯門醫院一名抽血員為一名確診病人抽血時，不慎刺中自己的右手拇指，被列為密切接觸者。 而一名曾到西九龍捐血服務站的捐血者亦確診，其血小板已供聯合醫院病人使用，接受捐血者的檢測結果呈陰性。

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何婉霞表示，屯門醫院一名抽血員，於7月24日早上，在隔離病房為一名確診病人抽血時，不慎刺中自己的右手拇指。院方已為該抽血員進行病毒檢測，結果呈陰性，院方與衛生防護中心商議後，將該抽血員定義為密切接觸者，並安排其檢疫。

此外，威爾斯親王醫院一名在內科普通科病房工作的護士初步確診，於7月19日最後上班。患者有家人已確診，相信與院內感染無關。

而沙田醫院亦有一名精神科社康護士初步確診，於7月24最後上班。患者日常主要負責外展工作，他外出探訪病人時，有穿著合適的個人裝備，亦都沒有探望過確診或家居隔離人士。

聖母醫院物理治療門診病人確診 服務須暫停

而聖母醫院物理治療門診亦有一名病人確診。他在7月21日下午曾到該院接受物理治療，逗留約一小時，期間有戴口罩。由於其他病人亦有口罩，職員均有穿著合適裝備，無人被列為密切接觸者。該院物理治療部已暫停服務，40名病人需改期覆診。

威爾斯親王醫院一名內科護士確診。（資料圖片／鄧詠中攝）

本港累計三名捐血者染疫

何又稱，紅十字會服務中心再接獲一位確診患者通知，指他曾於7月12日到西九龍捐血服務站。當時工作人口員均有穿着個人防護裝備，而該患者所捐的血液共分為兩包，當中其血小板已供聯合醫院病人使用，接受捐血的病人現時檢測結果為陰性。另一包血則會回收。

她指，參考外國例子，透過捐血傳染的機率低，呼籲確診人士如果曾經捐血，應盡快通知紅十字會服務中心。本港至今累計三名捐血者染疫。