新冠肺炎｜香港大球場康文署技工染疫　上周五仍有上班

本地爆發第三波疫情，多個政府部門有職員或外判員工確診。康文署今日（27日）表示，一名於香港大球場上班的女技工初步確診，負責大球場的清潔工作，最近一次上班日期為上周五（24日）。署方補充，因應疫情，大球場已於本月15日關閉，故該技工的工作場地，暫不向公眾開放。

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康文署今日表示，初步確診的女技工於香港大球場負責清潔工作，由於疫情關係，大球場已於本月15日關閉，涉事技工的工作場地，未有向公眾開放。該員工最後上班日期為上周五（24日），早前因身體不適求醫，今早獲通知初步確診，將安排入院接受隔離治療，目前情況穩定。



康文署又指，涉事員工最近沒外遊紀錄，工作時一直有戴口罩，上班期間有量體溫，體溫正常。該署亦會積極配合衞生防護中心的流行病學調查，包括安排共同辦公的同事接受病毒測試，亦會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括相關樓層和所有公共設施。



康文署強調，高度關注疫情，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員注意個人衞生，時刻提高警覺，如發現身體不適須馬上求醫。