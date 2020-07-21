新冠肺炎｜康文署外判園藝工確診　曾於灣仔蓮花宮花園等公園工作

康樂及文化事務署今日（21日）公布，一名外判園藝工人確診新型冠狀病毒肺炎，涉事女工於灣仔區多個公園工作，包括火龍徑小園地、留仙街臨時休憩處、蓮花宮花園、天后廟花園及浣紗街兒童遊樂場，最後上班日是7月18日，昨日（20日）確診。康文署稱，涉事女工無外遊，工作時有戴口罩，上班期間體溫亦正常，她的工作地點已安排全面消毒。

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康文署表示，一名外判園藝工人確診新冠肺炎，涉事外判園藝工於灣仔區火龍徑小園地、留仙街臨時休憩處、蓮花宮花園、天后廟花園及浣紗街兒童遊樂場工作，她最近一次上班日期為7月18日。

該名園藝工人，早前因身體不適求醫，並於昨晚（20日）獲通知確診，目前已入院接受隔離治療，情況穩定。該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒火龍徑小園地、留仙街臨時休憩處、蓮花宮花園、天后廟花園及浣紗街兒童遊樂場的場地及設施。署方稱高度關注新冠肺炎情況，並繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。