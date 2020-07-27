口罩令｜除罩吸煙違法 　煙民：逼到無路可走　辭職留家吸煙

新冠肺炎疫情肆虐全港，政府再度收緊防疫措施。政府今日（27日）宣布，由周三（29日）凌晨起，不論室外或室內，市民在所有公眾地方必須戴口罩，除罩吸煙不獲豁免。 有煙齡約30年的保安直言，措施生效便會辭職，｢12個鐘頭戴住口罩點頂啊，唯有唔撈囉，食飯又有問題！｣他表示，煙民早被政府｢逼到無路可走｣，現時亦難以戒煙，辭工後會盡量留在家中，｢唔返工咪係屋企食煙。｣他又批評政府檢疫措施有漏洞，引致疫情再起，「啲蘇州屎就係由香港老百姓幫政府抹屁股」。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

+ 20 + 19 + 18

老煙民揚言明日就辭保安工作：遲戒煙失敗

煙齡約30年的潘先生，原本為退休人士，為打發時間而於半山任職保安。對於新措施，他表示打算明天向公司辭職，｢12個鐘頭戴住口罩點頂啊，唯有唔撈囉，食飯又有問題。｣他解釋，現時天氣炎熱，自己年紀老邁，而且需於室外工作，根本難以忍受連續12小時佩戴口罩。

食物及衞生局常任秘書長陳松青於記者會上呼籲煙民「趁呢個機會戒煙」，不過潘先生表示，過往亦曾戒煙，但始終失敗，｢無其他嗜好，唔賭錢，淨係食支煙。｣他續稱，煙民早被政府｢逼到無路好走｣，煙價愈來愈貴，吸煙區亦愈來愈細。他表示，離職後盡量留家，抽煙亦不會外出，｢樣樣嘢﹙措施﹚都又拉又鎖，唯有匿係屋企｣。

政府今日（27日）宣布，由周三（29日）凌晨起，不論室外或室內，市民在所有公眾地方必須戴口罩，抽煙亦不在豁免之列。（李澤彤攝）

「啲蘇州屎就係由香港老百姓幫政府抹屁股」

對於政府的連番措施，潘先生激動道：｢政府係冷氣間度埋啲屎橋。」他認為，政府早於數月前就應該全面封關，現時措施過多漏洞，引致疫情再起，「啲蘇州屎就係由香港老百姓幫政府抹屁股」。他坦言對香港前景感暗淡，認為政府無能，已經計劃移民，不過現時世界國地的疫情都嚴重，故繼續留港。

另一位市民李小姐同樣認為，根本難以一時三刻戒煙，即使新措施實施後，仍然有抽煙需要，會繼續外出抽煙，｢後樓梯屋內吸都係犯法｣。

至於全面禁堂食，李小姐表示，疫情下已減少堂食，認為措施對食肆的影響較大。她又批評，政府的檢疫措施有漏洞，引致疫情再爆發。

