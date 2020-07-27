新冠肺炎｜檢疫中心外判護理人員月薪最高六萬　招聘者：多多都請

新冠肺炎疫情爆發第三波，多日確診宗數過百，更涉及多間護老院，衞生防護中心安排部分院友到賽馬會傷健營、樟木頭老人度假中心及亞博作檢疫，而醫護人手則由社署負責安排。 樟木頭老人度假中心交由私營護老院作人手招聘，包括護士及護理員等，據了解月薪介乎2.5萬元至6萬元不等。記者佯裝求職者致電查詢，護老院稱料聘請77人，但由於疫情持續，坦言「多多都請」。對方稱衞生署會為護理人員提供約一小時訓練，合格後才獲安排入中心工作。 社署回覆稱，一般會安排外判照顧及護理人員照顧受檢疫的長者，醫院管理局和衞生署亦會分別為有關長者提供醫療上和檢疫上的支援，亦會為他們提供足夠的個人防護裝備。

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現時港泰護老中心、救世軍隆亨長者之家及康和護老中心黃金分院的院友分別送往三間檢疫中心，衞生署今日（27日）指康和護老中心黃金分院有60多人需要接受檢疫，而醫護人手則由社署安排。

檢疫中心約需要共77名職員

根據接獲的招聘短訊，護理員月薪介乎2.5萬元至3萬元、最高薪為護理主任月薪為6萬元，而護士則介乎4萬至5萬元。記者以求職者身份查詢，對方稱為私營安老院集團人士，指為樟木頭老人度假中心招聘人手，包括護理主任、護士、保健員及護理員。招聘者稱，檢疫中心約需要共77名職員，照顧約80名檢疫人士，但由於疫情仍然持續，實際上或要更多人手，強調「多多都請」。他又指，於營運首日亦有幾名護士應徵。

他稱，衞生署會為工作人員提供培訓，約為一個小時，需要通過培訓才能獲准工作，而署方亦會提供保護裝備，工作人員有需要亦可入住護老院安排的宿舍。他指，衞生署將檢疫中心招聘工作外判給行內有信譽的護老院作招聘，而他們只負責樟木頭老人度假中心。

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三間檢疫中心共可容納200人 3人在亞博接受檢疫

社會福利署回覆查詢，三個可供院舍作檢疫用途的地方，包括香港傷健協會賽馬會傷健營、﻿樟木頭老人度假中心及亞洲國際博覽館的安老院舍臨時檢疫中心，現時分別可容納40名、60名及100名檢疫人士。截至7月27日下午6時，有8名人士在賽馬會傷健營檢疫、44名在樟木頭度假中心及3名人士在亞博檢疫中心接受檢疫。

社署指，一般會安排外判照顧及護理人員在有關場地照顧接受檢疫的長者，在可行情況下亦會安排營辦有關院舍的機構職員照顧其入住上述檢疫場地的院友。另外，醫院管理局和衞生署亦會分別為有關長者提供醫療上和檢疫上的支援。所有照顧及護理人員會獲提供足夠的個人防護裝備，以及他們在工作期間會嚴格執行衞生署衞生防護中心的相關指引。