新冠肺炎｜一文看清8間院舍有院友職員染疫　累計68人確診

新冠肺炎疫情肆虐香港，第三波疫情爆發三周，已導致8間院舍有人感染，當中4間老人院出現群組爆發，分別是慈雲山港泰護老中心、黃竹坑賽馬會朗逸居、沙田救世軍隆亨長者之家、屯門康和護老中心黃金分院。 最大的港泰護老中心群組累計有45人染疫；而救世軍隆亨長者之家今天（25日）再多3名院友確診，累計6人感染；康和護老中心黃金分院則更有10人確診及初步確診。上述三間院舍的長者都需搬到另一個地方檢疫，員工也要入住檢疫中心。整體8間院舍有68名院友、職員和家人確診。

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隆亨長者之家群組累計6人染疫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（25日）在記者會指，救世軍隆亨長者之家累計有2名職員及4名院友確診，已安排49名院友入住西貢的樟木頭老人度假中心檢疫，其餘的職員如屬密切接觸，會安排到入住檢疫中心。

確診的職員是56歲女清潔工（第2052宗）和56歲女廚師（第2224宗）；而院友則是87歲男子（第2305宗）、90歲男子（第2404宗）、91歲女子（第2405宗）、90歲女子（第2506宗）。

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康和護老中心染疫人數恐上升

康和護老中心黃金分院就有一名職員及一名院友確診，職員是52歲女子（第2254宗），而院友則是93歲女子（第2477宗），另外有2名職員及6名院友初步確診。張竹君指，該院有20多名院友要撤離，改到另一個地方檢疫，亦有5、6名職員需要入住檢疫中心。

張竹君稱，該院舍屬於村屋式設計，現時所有確診及初步確診個案都住在其中一座的地面一層，員工也非與其他樓層共用，因此只有該層的長者會被送往檢疫，該層會清潔消毒，該院其他樓層暫不受影響。被問到在附近的康和東方護老院與染疫院舍有無關係，張竹君稱沒有資料顯示相關，但會再了解。

院舍連環爆發傳染病，張竹君坦言十分擔心，政府正物色有無合適地點做檢疫中心。 (羅君豪攝)

院舍連環爆發傳染病，張竹君坦言十分擔心，政府正物色有無合適地點做檢疫中心。被問到安排長者原址檢疫或撤離的標準時，她指專家會評估院舍環境是否適合檢疫，有無交叉感染的風險，若發現環境不合適，就會撤離長者到另一個地點檢疫。

根據公司註冊處資料，康和護老中心（黃金）有限公司於2018年成立，董事名為王進丰，股東則包括王進丰、王德帥、王國安。大埔和屯門另各有一間中英文名均同名為「康和」（Cornwall）的護老中心，但負責人均不相同。

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本港現時共有8間院舍有人感染，當中6間屬安老院，其中有4間有群組爆發，餘下的「伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院」、大埔康和護老中心就各有一名院友染病，分別是77歲女子（第1563宗）及46歲女子（第2351宗）。

4間有群組爆發的安老院，除了救世軍隆亨長者之家和康和護老中心黃金分院外，還有慈雲山港泰護老中心、黃竹坑賽馬會朗逸居。朗逸居至今有一名院友和兩名職員確診，分別是居於二樓的92歲女子（第1700宗）、在安老院二樓工作的56歲女護士（第1708宗）和在一樓工作的44歲女照顧員（第1691宗）。

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至於港泰護老中心群組累計有45人染疫，包括34名院友、8名員工、2名家屬和1名協助把院友送往薄扶林傷健協會賽馬會傷健營檢疫的工作人員。港泰本有37名院友，至今34人確診，比例超過90%；而18名職員中有8人染疫，比率亦達44%。確診的34名院友中，有4人不幸離世，分別是95歲女子（第1341宗）、90歲女子（第1350宗）、87歲男子（第1348宗）、74歲男子（第1338宗），致死率高達11.7%。

8間受感染院舍中，有2間是嚴重殘疾人士護理院，其中一間是位於黃竹坑的東華三院賽馬會健逸之家，確診的62歲女子（第1908宗）本是健逸之家的照顧員，但於7月17日被派往朗逸居工作，一到埗就做病毒檢測，結果呈陽性。

另外，今天在記者會上，張竹君指位於屯門的聖公會福利協會康恩園有一名院友確診，是一名28歲男子（第2488宗），他自本月23日起感到不適，由於他可自由到社區活動，當局會調查他的行蹤，再決定有多少人屬於密切接觸者，目前未知多少人需入檢疫中心。根據聖公會福利協會網頁，康恩園是全港首間最大規模之復康大樓，樓高13層，現有約400名員工。

康恩園回覆查詢時表示，確診的男子屬院舍7樓中途宿舍的一名會員，他於本月23日因不適而入住屯門醫院，今早屯門醫院通知院舍該男子確診。康恩園稱，現住有精神復康、嚴重智障和肢體障礙人士，並分佈於不同樓層，院舍會繼續停止全院探訪及會員跨樓層活動、暫停所有會員外出活動、全院加強清潔及消毒、噴灑防病毒抗菌塗層、增加探熱次數。