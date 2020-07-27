新冠肺炎｜上水屠房增2買手確診及初確診　累計5人染疫

本地爆發第三波疫情，食環署（27日）表示接獲衞生防護中心通知，上水屠房新增1宗確診個案及1宗初步確診，兩宗個案均為買手。他們早前因身體不適，到私家診所求診及接受測試，再於昨晚（26日）及今早接獲通知，其分別為初步確診及確診。截至目前為止，上水屠房共有2宗確診和3宗初步確診，累計5人染疫。

上水屠房累計五人染疫，當中兩宗已確診，其餘三宗為初步確診，其中買手佔三人。（資料圖片）

累計三名買手染疫 食環署：活豬供應不受影響

食環署表示，上水屠房已即時徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，並會全面配合衞生防護中心的跟進調查工作，屠房至今共有5宗個案，其中2宗已確診，其餘3宗為初步確診。署方又指，由於目前已有3名買手初步確診或確診，上水屠房會盡快完成所有進出屠房的持份者的檢測，務求盡快隔離染病人員。



署方發言人強調，政府十分重視上水屠房的數宗個案，會致力確保屠房運作暢順，活豬供應不受影響，又指政府與上水屠房已檢視買賣流程，及實施社交距離措施，會密切留意事態發展，按實際情況進一步加強防疫措施。



另外，食環署和衞生防護中心已向屠房營運商了解情況，並採取一切所需措施及跟進工作，保障公共衞生和市民健康。同時，中心亦已聯絡涉及兩名買手的新增個案進行調查，追蹤他們在屠房的密切接觸者，有需要時會安排他們接受檢測或隔離。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

+ 20 + 19 + 18

上水屠房有職員確診，有市面憂慮會否進食受感染豬肉。(鄭子峰攝)

上水屠房自上周五知悉首宗個案後，除恆常「日日清」安排外，在過去數日已進一步加強每日在周邊位置、辦公室、休息室及公用設施等地方進行額外深層清潔消毒，在疫情期間，屠房亦一直要求所有工作人員遵從個人防護設備指引，包括體温正常方可獲准進入、時刻佩戴口罩等。而為進一步保障員工的健康與安全，上水屠房亦為所有在欄區工作的員工每日額外派發保護衣，以加強防護。



食環署：無須擔心屠房屠宰的肉類的食用安全



食環署發言人強調，市民無須擔心屠房屠宰的肉類的食用安全，引述現有科學資料及世衞意見，人類不大可能從食物感染新冠肺炎，故市民不大可能透過屠房屠宰的鮮肉染病。食物安全中心又提醒，市民應時刻保持個人、食物及環境衞生，包括徹底煮熟食物，以保障食物安全。