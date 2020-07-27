新冠肺炎｜運輸署今年內第三度暫停駕駛考試　周三起路試筆試延期

運輸署今日（27日）宣布，為配合政府今日宣布進一步收緊社交距離措施，轄下駕駛考試中心及筆試中心將會由周三起（29日）暫停服務，所有原定安排在當日及之後的駕駛考試服務（包括路試、駕駛筆試及的士筆試）將會暫停，直至另行公告。 運輸署會在恢復駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期。

運輸署今日（27日）宣布，所有原定安排在7月29日及之後的駕駛考試服務（包括路試、駕駛筆試及的士筆試）將會暫停，直至另行公告。（資料圖片）

本次是運輸署在今年內第三次暫停駕駛考試，首次於今年1月28日起暫停，隨後於3月2日恢復；恢復不足一個月後，再於3月23日起暫停服務，直至5月25日恢復駕駛考試排期服務，5月26日恢復駕駛考試。根據運輸署今日公布，再於本周三起暫停排期及駕駛考試，直至另行公告。

運輸署表示，轄下長沙灣駕駛考試排期事務處的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務，同樣將由7月29日起暫停，署方的駕駛考試排期服務，包括處理駕駛考試申請及駕駛考試延期申請）亦於同日開始暫停，直至另行公告。已透過網上或電話預約重考生快期的考生，請於繳費限期內前往指定的牌照事務處繳交有關費用。

運輸署會繼續密切留意疫情發展，以及政府推行的社交距離措施，適時恢復或調整駕駛考試服務。