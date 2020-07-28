亞洲航空取消航班　18人未能退款涉4.3萬元　區議員促集體申索

全球新型冠狀病毒肺炎疫情持續，在各國仍設不同入境限制時，市民難以外遊，所購買的機票亦要申請退款等安排。油尖旺區議員林兆彬今日（28日）指，接獲18名購買亞洲航空（Air Asia）機票未能退款的「苦主」求助，個案分別涉及1,000至16,000港元不等。 林兆彬又表示，昨日（27日）親自到亞洲航空位於尖沙咀半島中心的辦事處，惟發現已人去樓空。他估計至今仍未取得退款的苦主多達200人，呼籲苦主聯絡他，以集體方式跟進，包括向消委者委員會、旅遊業議會等投訴。

自疫情以來，各間航空公司都取消大量航班，並安排退款或更改機票方案。林兆彬表示，約3日前接獲未能退款的苦主求助，至今接獲18個求助個案，大部份都是從亞洲航空官方網站訂購機票，有少量是透過不同旅行社等中介網站購買，個案涉及金額介乎1,000至16,000元不等。

個案分別於去年9月至今年4月，購買今年2月至7月出發的機票，得知航班被取消之後便於今年2月至6月申請退款，但一直未能成功。在18個個案中，有兩人被要求以亞洲航空「信用帳戶」方式退款，規定在兩年內使用購買機票。

林兆彬指，從亞洲航空Facebook中留言中觀察，估計仍有200名未能退款苦主。他指已成立「亞洲航空機票苦主大聯盟」，呼籲苦主向他求助，包括到消委會，商經局等求助，甚至入稟小額錢債審裁處。

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