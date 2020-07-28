新冠肺炎｜慈正邨兩廈先派樽　有人領七個　無查詢無登記或成漏洞

第三波新冠肺炎疫情持續，其中在慈雲山有多個群組感染，民政總署今日（28日）展開為慈正邨及毗鄰公共屋邨的居民安排免費病毒檢測，包括包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨。 今日先向慈正邨正泰樓、正和樓居民派發檢測樣本樽，有鄰座居民誤會並領取樣本樽，亦有居民為家人共領取七個套裝，稱要做第三次檢測，有居民憂領取樣本樽無查詢、無登記或成漏洞，令樽不夠派或回收率低。

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民政總署和東華三院推出「2019冠狀病毒病慈雲山社區檢測計劃」，為居民安排由中龍檢驗認證（香港）有限公司提供的2019冠狀病毒病檢測服務，慈正邨及毗鄰公共屋邨的居民可獲安排免費病毒檢測，包括包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨。

民政署今天約8時在慈正邨正泰樓、正和樓地下向居民派發檢測樣本樽，身穿保護衣的人員派發時向市民說明檢測方法，並提醒他們明天（29日）交回樣本去收集箱。

非同廈居民照領取

伍女士住在同一屋邨，但非上述兩座大廈居民，她領取完樣本瓶發現誤會了，表示不清楚詳情，以為今天可以領樽。

一人取七個 稱要做第三次檢測

聲稱為家人領取七個樣本瓶的李女士，指這是第三次檢測，她兩個星期前自行驗過，說「日日對住嗰堆人」，表示擔心。

曾女士表示自己居住的大廈有確診個案，做檢測會較安心。對於此時才全面在邨內檢測，她表示理解，「人太多驗不切」。慈雲山街市有多宗確診個案，她已20多天無去過街市買餸，只去超級市場。她共領取三個樣本樽，有關人員並無登記身份，「講幾多個畀幾多個」。

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區議員：未登記身份 安排待完善

同樣領取三個樣本瓶的馬女士表示自己沒有病徵，但病毒傳染性高，「好多出出入入，風險高」，有全面檢驗計劃比較好。她又認為現時在屋邨檢測太遲，「呢區開始有嘅時候，諗點解唔可以全個慈雲山驗」。樣本瓶由今早8時至晚上8時派發，她表示上班之前先拿。

黃大仙區區議員黃逸旭表示，已提醒居民按自己居住的大廈領取樣本樽，避免有該大廈居民無法領取。人員未有登記居民身份並可領取多個樣本樽，他說安排有未完善的地方，已和有關方面反映。