新冠肺炎｜禁堂食令未見買餸人潮增　菜販：熟客避疫減少外出

本港新冠肺炎疫情持續惡化，政府昨日宣布收緊防疫措施，周三凌晨起全日禁堂食。今日中午時份，有不少沙田區街坊到街市及超市買餸，不過，有街市檔主表示，今日人流未見明顯增加，對比第三波疫情爆發前，光顧的街坊數目仍少約一半，生意慘淡。 有菜檔負責人認為，雖然有街坊會一次過多買幾日的食用份量，又以菜心、白菜、生菜等，較耐放的蔬菜比較受歡迎，但整體疫情始終嚴峻，令街坊不敢外出，「以前飲茶順便買餸，依家都唔飲茶啦」。該菜販認為，食肆全面禁堂食措施，未必會令「無飯」家庭改變習慣在家煮食，相信市民貪方便繼續光顧食肆買外賣。

本港連續六日每日確診數字逾百宗，政府昨公布周三凌晨起全日禁堂食及強制室內外戴口罩。《香港01》今日中午時份，到沙田區超級市場及街市視察，不少沙田區街坊前來買餸，不過超市糧油食品及日用品貨源尚算充足，貨架仍可見米糧、公仔麵及廁紙等供應齊全。

自第三波疫情有菜檔生意大跌一半 疫情下市民多買外賣

菜檔檔主負責人鄧女士表示，今日街市人流未見特別增多，雖然有街坊會一次過買多幾日的食用份量，又會傾向買菜心、白菜、生菜等，可存放４至５日的蔬菜，但食肆全面禁堂食公布後，未見令其生意額升。她指，自７月初爆發第三波疫情而來，前來光顧的街坊已大減一半，主因是整體疫情嚴峻令街坊不敢出街，特別是被視為傳播風險較高的街市，「以前飲茶順便買餸，依家都唔飲茶啦」。她認為，市民習慣貪方便，傾向繼續到食肆買外賣。但她指，菜檔生意下跌，已減少員工上班日數，輪流隔日開工，亦不敢加價，以菜心為例，維持每斤10數元。

肉檔負責人曾太太亦認為，雖然有街坊會多買豬肉份量，但疫情下大部份人多留家中買外賣，顧客數目反而減少，「有啲街坊已經一星期無見」。曾太批評，豁免檢疫人士如海員、機組人員等，成為防疫措施一大漏洞，政府卻遲遲不從根源入手，從源頭堵截病毒傳入，其後才逐步收緊，「依家都補唔到鑊啦！」她坦言，對於防疫措施能在7日後減辣不樂觀，現時只能見步行步。

家中早存放食糧應對 最多七日足不出戶

第三波疫情下，沙田區出現多宗確診個案，成為「重災區」。區內街坊、50多歲的聶氏夫婦表示，在疫情轉差後，已暫停到酒樓飲茶，平均每隔2至3日才買一次餸，但今日未有特別買更多食物，主要為雞蛋及生果。已退休的兩人指，在食糧上早有準備，家中存放一包25公斤的米、亦有幾個茄汁豆罐頭等，以防確診數字以幾何級數上升，連同其他食糧能支撐一星期。兩人又質疑，政府一直拒「封關」堵截源頭，令疫情惡化，意圖拖延9月的立法會選舉。

另一街坊陳先生表示，今日只買洗頭水等日用品，未有特別多買食物。陳說，因居住環境狹窄，加上食物易變壞，難以大批購入存放。在食肆全面禁堂食後，自己上班時會轉為留在辦公室叫外賣，估計未有太大不便。至於家庭主婦李小姐表示，一家三口食量較少，現時維持2至3日買一次餸，早、午餐盡量簡單，以麵包及即食麵為主，不會特別買太多食物存放。