新冠肺炎｜菜檔「受惠」禁堂食令生意小陽春　食肆嘆蝕住做

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港府昨日（27日）公布，全港食肆明日（29日）起全日禁止堂食。有菜檔「受惠」新政策，透露近日生意額回升出現「小陽春」，有家庭主婦稱明天起要照顧一家七口三餐，開支大增。 早前有醫學專家建議市民減少到街市避免染疫，再加上禁堂食令，對食肆可謂雪上加霜，有車仔麵店負責人慨嘆，自3月起已「做一日蝕一日」，對前景感悲觀，擔心禁令會維持一個月。

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《香港01》記者今日於將軍澳區的超市及街市觀察，在超市內，未見市民搶購潮，米、油、鹽、即食麵及飲料等糧油食品仍然充足。

至於厚德邨街市內，今早有不少街坊到場買菜。有菜檔負責人稱，近日生意額回升，估計是禁堂食令關係，市民一次過大手入貨。雖然生意略有好轉，「但同疫情前比，一定無得比」。

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主婦為一家七口準備三餐 買餸錢花多一倍錢

主婦陳太太要為家中七口「醫肚」，今天估計要花500多元買魚買肉。她說，現時每天都有買餸，比以往多花一倍買餸錢，「聽日開始仲要煮足三餐，點搞？」馬太太表示，每日大約花200多元，購買4人份量食材，「仔女多咗返嚟食飯，要準備多啲」。羅先生就花400元買餸，「一日煮三餐差唔多喇」。

車仔麵負責人：3月起赤字

食肆方面，新都城尚鮮街市內的麗記車仔麵負責人黃小姐表示，明日全日禁堂食令生效，勢對生意雪上加霜，她指自從今年3月起，生意額一直下跌，大跌五成，店舖每月收入赤字，對前景不感樂觀。

黃小姐指外賣生意根本無法追上堂食生意，早前為了應對限桌令，特花3,000多元，將圓枱換成方型枱，方便間板，政府抗疫基金幫助又不大，加上業主不肯減租，現時「食緊老本」，形容「做一日蝕一日」。

主打烤魚的烏蠅館職員就指，自晚市禁堂食令起，晚市就主做車仔麵生意，雖然仍有顧客外賣烤魚但數量大不如前，「烤魚火鍋同車仔麵比，都知生意額差好遠啦，只做外賣根本做唔住」。

上海豆漿大王職員表示，以往都有送外賣服務，但疫情起只做外賣自取，難料明天生意狀況，但不感樂觀，「個個唔敢落街，總之就差啦」。

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