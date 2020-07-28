【新冠肺炎】古天樂旗下酒樓再休業一星期：員工健康重要過生意

新冠肺炎（COVID-19）進一步在本港擴散，政府昨日（27日）宣布由明日（29日）凌晨起為期一星期所有食肆全日禁止堂食，預料生意額大跌令餐飲業感到相當憂心。古天樂近年除了轉型投資拍電影，亦有經營一間酒樓，他向傳媒表示，擔心員工健康而決定休業一星期，更直言：「健康重要過生意。」

古天樂到時現為止還是與父母同住，因為他想有更多時候陪伴兩老，上年被傳媒拍得與母親食飯，全程貼心夾菜，盡顯孝心。（資料圖片）

古天樂於5年前以1000萬收購位於銅鑼灣摩頓台的名廚酒家，間中亦有不少名人成座上客捧場。由今年初疫情開始蔓延之際，古天樂於2月時曾經下令暫時停業一個月，並於3月後重開。直到政府早前禁止食肆晚市堂食，因此由上星期開始經已批准員工於6點前收工。如今疫情進一步擴散，古天樂擔心員工搭交通工具增加風險而決定休業，再加上政府昨日出招「加辣」，他更決定再休業多一個星期。

古天樂有份投資的酒樓獲不少名人捧場。（Facebook：古天樂）

古天樂一向重人情味，他於年初疫情剛剛爆發時經已向酒樓股東要求不可裁員，並讓員工放有薪假期。他亦曾保證盡量會保住自己電影公司旗下的幾百名員工不會裁員，並安排他們在家工作。記者亦打過去名廚了解情況，對方表示「停咗兩個星期,今次第三星期，而家連外賣都冇做喇,咁再等公司指示啦。」

古天樂相當有人情味。（葉志明攝）

另外，古天樂作為演藝人協會會長亦不遺餘力，他於年初疫情剛剛爆發時曾捐出2萬個口罩幫助需要的藝人，又舉行網上籌款演出眾籌拍演藝界賑災電影。不但如此，古天樂早前再向所有協會會員派9000元公益基金，幫助他們度過難關。