新冠肺炎｜中環時租食飯房收費30元　負責人：被鬧到飛起已取消

食肆全日禁堂食令明日（29日）起生效，沒有冷氣辦公室的戶外工作者，或只能於公園等戶外地方用餐。今日（28日）網上流傳一張相片，有人疑看準禁堂食令的商機，以「紙皮」貼上白底黑字廣告，宣傳出租中環街市附近房間，專供人食飯之用，每人每小時收費30元，二人同行則收50元。惟相片在網絡廣傳後，即引來網民圍攻， 負責人向顧客稱，「被鬧到飛起」決定取消。記者嘗試致電查詢，惟號碼未能接通。

有人提出以時租30元出租房間供市民食飯。（網上圖片）

「食飯房」廣告紙板上，列明負責人的whatsapp聯絡方法。有網民以顧客身份向負責人查詢並獲對方回覆，該負責人稱，單位內共有6間獨立有門的房間投入服務，但為免違法，每間房最多容納兩人；房內亦設桌椅，但不提供食物，租用者必須要自備食物。單人每小時收費30元、2人同行則有折扣收費50元。

「食飯房」宣傳相片一出，即在網絡廣泛流傳，引來網民圍攻。當網民再次聯絡負責人時，對方轉發立法會議員毛孟靜轉貼食飯房的圖片，並改口稱「俾人鬧到飛起」，決定取消有關服務。記者曾嘗試致電該號碼，但已無法接通。

翻查網民留言，有人批評業主圖「發災難財」，憂慮做法會觸發另類感染群組，形容「時租食飯群組為期不遠」。有網民則形容香港「商機處處」，反建議負責人考慮推出套票服務；另有網民認為，不應批評業主，「呢啲食晏晝房其實都係順應政府政策而生」，亦有人批評政府決策荒謬，令港人要在「時鐘酒店爆房食晏」。

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