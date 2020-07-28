新冠肺炎｜明起禁堂食　打工仔趁機吃「最後午餐」：人生冇意義

本港新型肺炎疫情持續，政府昨日（27日）宣布進一步收緊防疫措施，限聚令由4人收緊至2人，食肆全日禁堂食並只准外賣，措施將於29日零時零分起生效。 有打工仔趁全日禁堂食令前，與相熟同事吃「最後午餐」，並預料禁令勢延長，難在7日後取消，認為措施對上班市民有極大不便。有市民則在街上徘徊，表示心情忐忑，煩惱應選擇堂食或外賣。有食肆職員則透露，老闆正考慮明日起暫時關閉，屆時將沒有工作，認為政府需補助受影響食肆員工。

從事金融業的何先生和劉先生為公司同事，他們批評政府失誤導致市民失去娛樂，人生沒意義，「而家係維持生存，而唔係維持生活！」（歐陽德浩攝）

記者今日（28日）中午於灣仔觀察市民午膳情況，在全日禁堂食令生效前夕，多間食肆門外大排長龍，反而餐廳內卻僅得數枱食客。有燒臘飯店職員指，近日餐廳附近寫字樓的職員已轉為在家工作，目前顧客主要為從事地盤及清潔的工人。該職員又指，老闆正考慮明日起暫時關門，自己隨時飯碗不保，認為政府需補助食肆員工。

打工仔專程吃最後午餐：明日起人生沒意義

從事金融業的何先生和劉先生為公司同事，二人表示，今日專程「趁墟」到食肆吃「最後午餐」，形容明日食肆全日禁堂食令實施後，外賣餐盒只是「維持生命餐」。他們又指，預料禁令勢必延長，難在7日後取消，對工作有極大不便，「見客又見唔到，露天飲杯咖啡都唔得，啲客又唔敢上嚟公司傾」。

剛到燒臘飯店吃午飯的曾先生，並不清楚政府最新的措施，稱作為小市民要遵守法例。（歐陽德浩攝）

何先生和劉先生續指，禁令實施後，只好從食肆買外賣回公司，幸好公司有「彈性食飯時間」不擔心屆時大排長龍。他們斥，今波疫情爆發是政府出入境措施失誤，卻不肯道歉，「政府點會道歉啫？都唔係服務市民，錯佢哋錯，受我地受！」他們又認為，政府失誤導致市民失去娛樂，人生沒意義，「而家係維持生存，而唔係維持生活！」

裝修工人：午餐食個麵包都得啦

從事裝修行業、剛到燒臘飯店吃午飯的曾先生，並不清楚政府最新的措施，稱作為小市民要遵守法例，「政府話點咪點囉，買飯盒都OK㗎。」經記者解釋後，他表示「晏晝食個麵包都得啦」，但指年輕人在裝修的環境「擔櫈仔」吃飯較辛苦。

在灣仔工作的蕭先生指，因近日較多個案因堂食而傳播，而不選擇吃最後午餐。（歐陽德浩攝）

不過有市民早已改變習慣，堅決拒絕堂食只買外賣。在灣仔工作的蕭先生指，因近日較多個案因堂食而傳播，不會刻意到食肆吃「最後午餐」，將在周末與伴侶在家「煮飯仔」。他認為，因長者不適應於手機叫外賣，長者才是較受全日禁堂食影響的一群。

茶餐廳老闆：而家係最辛苦嘅時代

茶餐廳老闆李女士坦言，現時為近年生意最壞的時候，營業額剩下3成，「係最辛苦嘅時代，要捱打 。」她並未察覺有市民專程到餐廳吃「最後午餐」，認為部分市民已改為帶飯，而不買外賣。

茶餐廳老闆李女士坦言，現時為多年來生意最壞的時候，營業額剩下三成。（歐陽德浩攝）

李女士續指，餐廳所在的街道，已有5間以上餐廳於月內關閉。她指，若政府不打救業界，將有更多餐廳倒閉，「而家同落閘冇分別，外賣生意連燈油火蠟都搵唔返。」至於會否考慮暫時停業，李無奈表示，只能聽天由命。