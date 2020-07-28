新冠肺炎｜被問押後選舉科學根據？張竹君：較關心未來14日疫情

第三波新冠肺炎疫情嚴峻，截至今日（28日）凌晨，單日新增106宗確診，連續七日破百，累計至2,885宗，有消息指政府將決定押後立法會選舉。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上被問及，如何評估9月時的疫情、現決定押後又有沒有科學根據，她回應指：「唔知道可以點講，在公共衛生角度比較關心嚟緊呢7日、14日的趨勢。」

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有消息指，行會將押後原訂於9月進行的立法會選舉。（資料圖片）

疫惰持續嚴峻，截至今日凌晨，單日新增106宗確診，其中8宗屬輸入個案，本地個案佔98宗，累計2,885人感染，亦是連續7日錄得破百紀錄，仍然逾百名病人等待入院。



有消息指，行政會議將押後原訂於9月進行的立法會選舉，預料在8月初公布，即選舉提名期結束後（7月31日）、候選人抽籤編號之前（8月4日）公布安排。多位記者在記者會上追問，張竹君多次以疫情回應，強調在公共衛生角度而言，較關心未來7至14日的發展，又指「關於選舉，我唔會好關心」。