黃大仙車房爆炸案｜控方指被告釋放石油氣後曾走開　有違謹慎責任

黃大仙環鳳街5年前發生車房爆炸，事件3人死亡。車房技工涉嫌維修一輛石油氣的士時嚴重疏忽，引致爆炸，被控3項誤殺罪。該案今(28日)在高等法院續審，控方先作結案陳詞，指綜合環境證供，未具石油氣車輛維修牌照的被告，案發前維修涉案的士。控方形容他是「明知不能而為之」，同時他在釋放石油氣期間，一度走開。控方指被告違反謹慎責任，認為陪審團應裁定他所有誤殺罪罪成。

被告是當日唯一修車技工

控方陳詞時指，涉案車房內有人把石油氣缸180度反轉，並從石油氣缸釋放石油氣。控方指，綜合環境證供，認為是被告黎駿豪（37歲）所為。控方解釋，被告是當日車房唯一的修車技工，他當天已處理三部車。同在車房的死者胡漢偉和陳錦波，前者為車房東主，後者為車房客人，兩人不會進行相關工作。

車房附近有商場住宅老人院

控方形容被告是「明知不能而為之」，他曾修讀相關課程，但未有取得石油氣車輛維修牌照。案發地點人口稠密，附近有商場、住宅和老人院，惟被告在維修期間，釋放大量石油氣，屬非常危險。他在「放氣」期間，更一度走開。控方舉例指，市民燒衣紙，也會在火種熄滅後才離開。

控方認為，被告對3名死者有謹慎責任，惟被告違反該責任，認為陪審團應裁定被告3項誤殺罪成。辯方明天將作結案陳詞。

被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日，在黃大仙環鳳街一車房，因嚴重疏忽而非法殺死胡漢偉、陳錦波及伍靄霞，胡為涉案車房的東主，陳為肇事的士的早更司機，伍為附近玻璃店的女東主。

案件編號：HCCC213/2016