新冠肺炎｜周三起室外禁煙　煙民尋破解方法：隔住口罩食電子煙

本港新型肺炎疫情大爆發，港府昨日（27日）宣布進一步收緊防疫措施，室內外均須戴口罩，吸煙和跑步亦不獲豁免。措施將於明日（29日）凌晨零時零分起生效。食物及衞生局常務秘書長陳松青呼籲煙民可趁疫情戒煙。 多名煙民表示不會屈服繼續吸煙，有煙民表示會隔著口罩吸電子煙，或於後樓梯、私人地方，或屋苑範圍「偷雞」吸煙；亦煙民指年老的煙民吸煙數十年，戒煙後身體將抵受不住。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

+ 20 + 19 + 18

今日（28日）下班時間在灣仔行人天橋底，約每10分鐘有約30名煙民脫罩吸煙，當中部分煙民坐在便利店門外邊喝酒吸煙邊聊天，亦有煙民進入港鐵站前吸煙「過煙癮」。

銷售員拒絕戒煙：吸煙釋放工作壓力

對於政府突如其來的措施，有煙民選擇另闢蹊徑，堅決不戒煙。煙齡5年，任職銷售員的黎先生指，措施對零售行業影響巨大，因銷售員趁清閒沒顧客時，溜出店舖吸煙，以釋放日常工作壓力。他透露，已想出破解方法應付禁令，並即場向記者示範隔著口罩吸電子煙。但他指電子煙的尼古丁較少，「係唔夠喉喇，惟有食多啖啦。」

煙民：長者戒煙後將身體不適

亦有煙民考慮尋覓安全地方吸煙。於橋底玩遊戲機的蘇先生得知消息後，反問「咁我點食煙？」他坦言是重度煙民，每日吸15支煙，將考慮於後巷隱藏身體「走盞」吸煙，「應該會食少咗，冇得隨時擔住嚟食。」

蘇不認同陳松青的呼籲，他指年老的煙民吸煙數十年，戒煙後身體將抵受不住，反問「政府係咪準備好床位畀佢哋先？」他續指，政府對煙民的措施嚴苛，煙價從往日10多元升至現時60元，變相迫煙民買私煙，更斥責食環署於派發1萬元後，「當我哋係大賊咁捉。」

黎先生坦言，電子煙的尼古丁較少，「係唔夠喉喇，惟有食多啖啦。」（歐陽德浩攝）

煙齡10年、剛下班的陳先生，在乘搭港鐵前於路邊抽煙，他表示明日起將於後樓梯、私人地方，或屋苑範圍「偷雞」吸煙，指執法部門應難以到達執法。他坦言，平日吸煙的品牌尼古丁較高，難以一夜間戒煙。「有諗過戒煙，但的唔起心肝，師傅冇咁易㗎。」