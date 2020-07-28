【新冠肺炎】疫情下深水埗明哥堅持派飯　加強防護做社區補鑊員

本港新冠肺炎第三波疫情爆發，不過自2011年起向基層派飯的「深水埗明哥」，在疫情之下仍堅持派飯行動。「好多時政府啲嘢都閂晒門，我哋喺最困難嘅時候都要出動。」明哥說，現時是多年來見過最為嚴峻的時期，又形容與義工的工作好比社區的「補鑊行動」，在亂世中修修補補，希望照顧被政府忽視了的漏洞。現時他們除了因應限聚令作出不同安排，亦為義工加強防護，在幫助別人期間同時保障自己。

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延長派飯時間 避免出現排隊人龍

「以前就話就算打風都繼續出動，𠵱家日日（個情況）都好似打風咁滯。」現時疫情嚴重，明哥表示，義工們行動時，都會因應情況提高戒備，「手套、眼罩、口罩，仲會帶埋透明雨衣，做好保護。」他指，在疫情下仍繼續出動，是希望用靈活機動的方法，在如此情況之中繼續填補漏洞、惠及社會上一些沒被照顧的階層，「希望令個社會平衡啲。」

過往明哥的店門前每到特定時間就會出現人龍，約400名已登記的人士會來領取飯盒；明哥與義工又會遊走區內大大小小的屋邨，上門向長者派飯。因應疫情，明哥將派飯時間延長，將原本下午5時半才開始改由下午2時開始，「等佢哋陸續嚟拎唔使排隊。」義工上門派飯時亦會直接將飯盒連同物資掛在街坊門外，按鈴通知他們出來領取，以避免接觸。

「𠵱家會兩個人推兩部車，車多幾次車晒啲物資出去，放喺空地上派畀露宿者......會離遠望住佢哋逐個逐個拎，唔使接觸。」 北河同行負責人明哥

不想家長擔心 拒收學生義工

除此之外，對於露宿者的派飯行動亦有繼續。明哥指，近日在尖沙咀文化中心外出現了一批露宿人士，因疫情之下很多人「冇工開」 、負擔不到租金而需要露宿。惟政府收緊限聚令，平日義工十多人出動，現時亦需減至兩人，「𠵱家會兩個人推兩部車，車多幾次車晒啲物資出去，放喺空地上派畀露宿者......會離遠望住佢哋逐個逐個拎，唔使接觸。」他又指，現時行動面對不少困難，包括因不想家長擔心而拒收學生義工，令義工人數減少，但明哥只表示「盡能力做得幾多就幾多」，又指會「不停咁諗」，希望能繼續用不同方法幫助社區。