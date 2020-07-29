新冠肺炎｜最新患者住所全覽　豪宅何文田天鑄　九龍塘雅麗居上榜

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，周一（27日）截至午夜全日新增106宗確診個案，連續七日破百，惟是期間最少一日。衛生防護中心昨晚（28日）更新確診者住所及行蹤資料，多名患者分別居於九龍塘雅麗居2座、何文田天鑄1期7座、將軍澳日出康城領都6座以及大坑嘉景臺。 旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，再增1名確診者，居於葵聯邨聯逸樓；屯門富臨酒家群組亦增1名確診者，居於元朗洪福邨洪盛樓。另外，亦有確診者居於工商業大廈分別為葵涌iPlace以及旺角裕耀工廠大廈。

天鑄60歲患者23日出現病徵

衞生署衞生防護中心昨日（28日）晚上公布，截至周一（27日）凌晨的24小時內，新增106宗確診個案，當中8宗曾於潛伏期身處外地，至今本港累計2,885宗個案。

其中，一名70歲女患者（個案編號第2783號）居於九龍塘雅麗居2座，於7月20日出現病徵，屬本地個案；第2811號個案為為一名60歲男患者，居於何文田天鑄1期7座，於7月23日出現病徵，同屬本地個案。

曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單（7月27日確診、7月28日報告個案）：

另外，一名37歲男患者（個案編號為第2852號）居於將軍澳日出康城領都第6座，於7月17日出現病案，屬本地個案；而第2855號個案為一名47歲女患者，居於大坑嘉景臺，屬輸入個案由菲律賓抵港，且是隱形患者無出現任何病徵。

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，再增1宗確診個案，個案編號為第2877號，是1名66歲女患者，居於葵涌葵聯邨聯逸樓，於7月7日出現病徵，與本地個案有流行病學關連，至今此群組已累計34宗確診個案；屯門富臨酒家群組方面，亦增1宗確診個案，是1名61歲男患者（個案編號第2875號），於7月25日出現病徵，且與本地個案有流行病學關連，此群組至今累計38宗確診。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 60 + 59 + 58

同時，新增2名確診者分別居於工商業大廈，包括第2865號個案為1名32歲女患者，居於葵涌iPlace，於7月26日出現病徵，資料顯示與本地個案有流行病學關連；而第2876號個案，則是1名61歲女患者，居於旺角裕耀工廠大廈，於7月16日出現病徵，屬本地個案。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼