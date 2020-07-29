新冠肺炎｜增24家食肆上榜　一名患者曾訪10間麥當勞　遍布4區　

本地爆發第三波疫情，連續7日均錄得逾百宗確診個案，累計至2,885宗。衞生防護中心昨晚（28日）更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增24間食肆，當中第2180宗患者（49歲男子）曾到訪10間麥當勞，遍布大埔、沙田、北區及黃大仙。另外，位於沙田新城市廣場 1 期「鼎泰豐」、灣仔合和中心「薈軒」及美麗華廣場2期「 葡匯咪走雞葡國餐廳」亦上榜，曾有患者在潛伏期光顧。

衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增24間食肆曾有確診者到訪。第2180宗個案（49歲男子）報稱曾到過10間麥當勞，遍布4區：沙田區佔4間，分別位於置富第一城、 希爾頓中心 、沙田商業中心及沙田中心；北區亦佔3間，分別位於金誠樓、海聯廣場及彩園廣場；亦包括大埔太和廣場、大埔新達廣場及黃大仙中心的麥當勞，全部的最後到訪日期或報告日期皆為7月21日。



翻查資料，該名患者無外遊紀錄，於7月19日出現病徵，7月23日確診，為無源頭個案。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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返台灣後確診者曾到新城市「鼎泰豐」

衞生署資料又顯示，根據台灣衛生福利部疾病管制署通報的個案，一名患者曾到訪新城市廣場1期「鼎泰豐」。另外，亦有患者到訪過灣仔合和中心「薈軒」、油尖旺美麗華廣場2期「葡匯咪走雞葡國餐廳」、油尖旺 海港城「cookedDeliby city'super」及大埔超級城「Cafe Polanka」等食肆。



而「葡匯咪走雞葡國餐廳」早前曾在社交平台指，鑑於疫情嚴峻，為減少社交接觸，保障顧客及員工的健康，由本月15日起已暫停營業，最新安排延長至8月4日。



除食肆外，亦有患者到訪過酒店，如香港九龍貝爾特酒店、香港瑞思酒店，另外亦再有多個高場上榜，包括九龍城翔龍灣廣場、黃大仙樂富廣場及荃灣大鴻輝（荃灣）中心。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼