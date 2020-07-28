新冠肺炎｜口罩令前最後黃昏　沙田街坊「實習」戴罩跑步

政府昨日（27日）宣布擴大「口罩令」，周三（29日）起室內、室外公眾場所一律需戴口罩，跑步、行山將不獲豁免。在禁令實施前夕，不少跑步愛好者把握最後機會沿城門河無罩跑步。當明天起若脫罩跑步遭票控，將被罰款港幣2,000，視跑步為生活習慣的跑者生活將有什麼改變？

禁令實施前夕，有跑步愛好者沿城門河跑步。（黃寶瑩攝）

退休人士稱戴口罩跑步辛苦將改散步

今午沙田氣溫高達攝氏34度，城門河兩邊河堤仍有不少街坊跑步。退休人士William趁買餸前的空檔跑步。跑步年資超過10年的他指，明天將因應情況調節運動強度， 「覺得辛苦就行，唔舒服就停」。對於明天實施的口罩令，他坦言會遵從新的法令，但不會放棄跑步，「因為運動健康，我又唔係食煙、食白粉，好正常」。他理解政府每方案都有理由、好處及壞處，但他認為政府政策迂腐，如限聚令細節顯得模稜兩可。「我哋本身一個普通市民，做唔到咩大事，一個政府好我哋就安居樂業」。

過去20年，陳先生亦沿城門河兩岸跑步健身，今天曾試戴口罩「實習」跑步。（黃寶瑩攝）

+ 3 + 2

65歲街坊試戴口罩跑步：較平日辛苦，呼吸急促啲

另一名跑步街坊陳先生則提早試戴外科口罩跑步。陳先生今年65歲，過去20年，他亦沿城門河兩岸跑步健身，他指今天曾試戴口罩跑步「實習」，但坦言感覺較平日辛苦，呼吸亦相對急促。有專家早前指，戴口罩跑步如高原訓練，應降低訓練量，以防誘發心血管疾病。他坦言身體需要時間適應，若太辛苦將考慮放棄跑步一段時間。

城門河是沙田街坊跑步熱點，河上的橋亦街坊的跑步路線。（黃寶瑩攝）

失業街坊嘆：冇可能24小時留喺室內開冷氣

年約40歲的街坊劉小姐同樣趁禁令實施前，享受最後的無罩跑步時光。劉小姐習慣每日做運動，她指，戴口罩跑步呼吸不順暢，她將會減少外出跑步次數。她過往習慣在健身室做運動，但隨健身室關門而轉戰室外，未料到再遇口罩令。「𠵱家天氣咁熱，冇可能24小時留喺室內開冷氣，又失業。」劉小姐透露從事中港兩地貿易生意，於疫情下已「無工開」一段日子。

傍晚時分，城門河旁兩旁是市民健身勝地。（黃寶瑩攝）

家庭主婦斥政府防疫不力 拿市民開刀

另一名年約50歲的陳師奶（化名）同樣於黃昏在城門河旁緩步跑，她對明天實施的口罩令大感不滿。「𠵱家係關口出事，日日出出入入有事，嗰啲先係有問題，你恰市民冇用」，她怒斥政府防疫不力，拿市民開刀，「好多人都係咁諗，唔係淨係得我」。她每周會跑步四、五次，她指香港寸金尺土，不少居民居於小單位，「日日屈下屈下，你唔病我都病啦」。

身為家庭主婦，她坦言購物時常遇到街坊搜購食糧囤積，「啱啱兩個師奶買成車嘢， 睇到好心悒，但唔買又唔得」。對於政府收緊口罩令，跑步、行山亦不獲豁免，她慨嘆，大自然有陽光，一刀切要求跑步人士戴口罩並不合理，認為若推出的政策有道理，不必罰錢市民亦會遵從。