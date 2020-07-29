新冠肺炎｜全日禁堂食　清潔工：一係公園食、一係廁所食

因應新型冠狀病毒肺炎疫情在本地的發展，政府宣布自今日（29日）起全面禁止食肆提供堂食，以減少人流聚集。 清潔服務職工會指政府政策原意是好，但清潔工未必有吃飯的地方，以在廁所做清潔的人員為例，較舊的廁所只有雜物房，沒有休息室，一旦工作地點附近的公園無位，只能在廁所內吃飯，衛生情況較餐廳堂食更差。 建造業工人亦面對同樣問題，香港建造業總工會指出，地盤內只得有限地方可吃飯，不足以安排地盤工人分批用餐，若一班人在有限的地方集中吃飯，傳染的可能性只會更高。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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食肆禁堂食措施首日生效，清潔服務職工會總幹事杜振豪接受港台《千禧年代》訪問時指出，清潔工友的處境各有不同，如房署的清潔工一般住在工作地點附近，可返家吃飯，但食環的清潔工部份需跨區工作，雖然有站頭的休息室可吃飯，但空間只可容納四、五個人，而一個站頭可能有數十至逾百人在該處簽到，難以集中在站頭吃飯，亦會令感染風險更高。

而若工友在廁所工作，有些較舊的廁所只有雜物房，沒有可坐下的休息室，杜振豪坦言「一係公園、一係廁所食，附近可能無公園，一係就踎街邊」。他又指在街邊或站頭吃飯，衛生絕對較餐廳差，雖政府的原意是好，但未有考慮工人的處境，對清潔工而言有害而無利。

清潔服務職工會總幹事杜振豪（左）。（資料圖片／袁澍攝）

建造業：地盤吃飯位置有限 傳染性更高

香港建造業總工會理事長黃平表示，雖支持政府的抗疫措施，但認為不應一刀切。他指天氣熱，平日工友可到餐廳內用膳，有凍飲可解暑，但現時買飯後只能在街邊或地盤內吃飯。地盤雖有寫字樓可供工友吃飯，但地方有限，若集中在該處吃飯傳染性更高，他建議承建商及僱主體恤工人，安排分批吃，並將空間使用率提升。

近日接連出現地盤相關的確診個案，黃平認為戴口罩是應該的，「辛苦就肯定辛苦，唔戴都辛苦啦」，他呼籲僱主調節工友的休息時間。

全日禁堂食，市民或要在街邊食飯盒。（盧翊銘攝）

市民心聲：又要搶飯盒、仲要搶位食飯 搞完都夠鐘開工

任職室內裝修的聽眾陳先生致電該節目發表意見，他指出吃飯方面有困難，「大廈起緊樓點食飯？擘大個口啲塵飛晒入黎」，又預計今日是新措施生效日，必然多人排隊等外賣，「又要搶飯盒，搶完飯盒仲要搶位食飯，唔好講休息，搞完都夠鐘開工」。另一聽眾尹先生是地盤判頭，慶幸地盤較大，可分流兩批約百多人吃飯，但他認為未必每個地盤可做到，建議政府「搞咁多嘢索性停工」。