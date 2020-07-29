新冠肺炎｜患者等四日兩子同染病求助區議員　丈夫未隔離曾去餐廳

新型冠狀病毒肺炎疫情近日在本地再現爆發，醫院病床壓力急增，一名患者確診後，在家等候四日仍未送院，向北區區議會主席求助羅庭德。羅致電醫院後，院方大感驚訝，着患者召救護車。患者同住的八歲和十歲兒子，同樣確診。 羅庭德透露患者的丈夫在該四日內曾外出到超市街市，以及快餐店買食物，批評衞生防護中心對患者及同住人士欠缺指引，認為可聯絡民間組織或區議員幫忙，為患者提供協助。

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丈夫未送檢疫中心 四日內有去超市餐廳

北區區議會主席羅庭德接受港台節目《千禧年代》訪問時透露，第2357宗個案患者早前於22號獲悉自己的樣本對病毒呈陽性，衞生防護中心要求患者在家等入院，同住的有患者丈夫、兩個分別8歲及10歲的兒子，一位傭人，另養有兩隻狗。

患者在家等候期間，兒子開始發燒，曾追問衞生署的安排，但對方無直接回覆，患者遂向羅庭德求助。羅直接致電醫院查詢，得悉醫院仍有床位，院方亦相當緊張，促患者致電召救護車送入院，患者於確診後4日終能入院，惟她的兩個兒子亦於兩日後確診。

羅又透露，患者丈夫在該4日內曾外出到社區，去過街市及超市，亦有到快餐店買食物。

哥哥接近可以出院 弟弟仲差小小

羅庭德指，確診者的丈夫檢測結果呈陰性，外傭未有病徵，他亦在facebook透露兩兄弟近況，指暫時情況穩定，「哥哥指數接近可以出院，弟弟仲差少少」。

北區區議會主席、北區連線區議員羅庭德（資料圖片／彭毅詩攝）

可聯絡民間力量 幫買食物

羅庭德指出，明白醫療系統負荷大，但確診者相當無助，他提到醫院有病床位置，但衞生防護中心未能做相應送院安排，亦無為確診者及同住人提供指引，反映衞生署處理行政工作的人手不足。

他認為政府應加強人手，以及聯絡民間力量或區議員協助，可了解等入院患者的日常生活需要，例如需否協助買食物及倒垃圾等，才可做到從源頭控制疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（28日）在疫情記者會上被問到上述個案，她稱未有相關個案資料，但按臨床情況，患者發病時家人很多時亦已經受感染，一旦確診，最理想是盡快獲安排入院。