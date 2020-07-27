新冠肺炎｜收緊限聚令只准兩人聚集　全日禁堂食　室內外要戴口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府今日（27日）宣布進一步收緊防疫措施，限聚令由4人收緊至2人，食肆全日需禁止堂食、只准外賣，而強制戴口罩的措施，則由室內公眾地方擴至所有公眾地方，即室內外均須戴口罩，措施將於7月29日零時零分起生效。 政務司司長張建宗稱，政府要盡最大努力防止病毒擴散，向市民作誠懇呼籲盡量留在家，減少外出用膳，而全港僱主亦應容許僱員在家工作，以減少僱員外出買飯引起聚集。

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政務司司長張建宗率一眾局長交代最新一輪防疫措施，主要分為四大方面，其一是禁止堂食，餐飲業務任何時間必須停止堂食，但仍可提供外賣服務，至於商場內的美食廣場，當局會修訂法例，確保美食廣場處所的管理人需關閉座位，至於酒吧需繼續關閉，而食肆為食客量度體溫、提供搓手液等措施需繼續。

體育館、泳池納表列處所須關閉

張建宗又稱，十多類表列處所需停止營業，因有部份活動會在不戴口罩的情況下進行，有較高的感染風險，政府亦會於7月29日起將體育館及泳池列入599F章下的表列處所，與其他處所如遊戲機中心同樣需停業。

港府同時收緊第599G章下的禁止群組聚集（即限聚令）人數，由目前4人收緊至限制2人，但若市民同住、或在同一交通工具上，則可獲豁免。

至於強制戴口罩方面，張建宗稱刊憲指明所有公眾地方都會納入599I章，屬公眾地方，不論室內外都要戴口罩，但若有有合理辯解情況可獲豁免。

現時四成公務員在家工作 籲私人企業跟從

張建宗稱，上述措施會於7月29日零時零分起實施，料生效至8月4日。他形容，這波疫情是半年以來最嚴峻，政府要盡最大努力防止病毒擴散，向市民作誠懇呼籲盡量留在家，減少外出用膳，又指全港僱主應容許在家工作，以減少僱員外出買飯引起聚集。

他指目前仍需在辦公室工作的約六成公務員，是為了提供必要及緊急服務，並呼籲私人機構跟隨在家工作安排。他又呼籲市民暫停非必要親友聚會 ，因不少確診人士是長者，應多多關心他們健康，並再多次謝醫護及同事，

強制戴口罩設合理辯解情況 吸煙不獲豁免

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青再解釋，現行第599I章下要求市民在指明地方強制戴口罩，今次會將公眾地方納入規例當中，但未滿2歲人士、有合理辯解，如是飲食、食藥，身體精神殘疾，為避免身體受到傷害，可以獲豁免。罰則方面則維持，定額罰款2000元或最高5000元。他指口罩是保護他人及個人措施，強烈呼籲市民戴口罩，但吸煙則無豁免。

張建宗：禁足令等同宵禁 影響深遠需小心謹慎

限聚令收緊至兩人，張建宗形容是以科學基礎的政策，用於收緊社交距離。被問到為何不直接實施禁足、居家令，張建宗則稱是相當嚴峻的措施，等於宵禁（lockdown），茲事體大，香港如要實行須小心謹謹，因決定影響深遠。他又指「香港人好多唔煮飯」，全港約1.6萬間食肆，現時食肆部份已適應送上門，認為現行新做法恰當，期望大家禁堂食期間「容忍一陣」。