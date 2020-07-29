新冠肺炎｜慈雲山街市設消毒站　檔販戴「健康卡」證明檢測陰性

本港疫情大爆發，重災區慈雲山人心惶惶，慈雲山街市今（29日）推行新措施，包括進入前必須量度體溫、並增設智能消毒站，為顧客消毒防疫。街市檔販則需要齊備「四寶」開工，包括口罩、面罩、手套，以及於當眼位置掛上已通過病毒檢測的「健康卡」證明。 有檔販慨嘆連日來生意銳減，期望新安排可保障買賣雙方，挽回街坊信心。有附近居民則直指，擔心受到感染，現時已減少外出次數，「一次過買一星期餸」，認為街市推新招「都會安心少少。」

+ 2

檔販會戴上「健康卡」，以示已通過病毒檢測。（黃寶瑩攝）

慈雲山街市即日起退出新措施，街市會安排檔販每14天進行病毒檢測，並獲發健康卡佩戴於身上，並須佩戴口罩、面罩及手套工作。街市亦會每隔兩小時消毒一次，每晚街市收檔後，亦會進行徹底霧化消毒。

顧客獲發手套、面罩

顧客方面，進入街市前則設消毒四步曲，包括必須佩戴口罩、量度體溫，亦須於街市正門入口增設的智能消毒站進行消毒，街市亦設抗疫站，向顧客派發一次性手套、可重用面罩等。建華集團行政總裁凌偉業表示，期望新安排進一步確保顧客及街市從業員健康，亦會陸續於「香港街市」旗下街市推行。

+ 5 + 4 + 3

有雞檔負責人表示，自疫情以來人流暴跌，生意大減9成，以往一個早上可出售約50至60隻活雞，「今日成朝只係賣咗幾隻。」她表示，雖然佩戴面罩對工作稍為不便，亦甚侷促，但認為街市新措施可保障檔主及顧客雙方。她又大嘆，疫情導致生意虧蝕，期望可獲減租，助渡過難關。

魚檔員工羅先生則表示，自己非住在慈雲山區，「雖然驚，但為咗返工都無辦法。」他認為新安排有助防疫。他亦表示，連日來生意大減8成，老闆亦停止出售冰鮮貨，只賣活海鮮，並縮減人手，由6人減至兩人返工，他期望新措施可挽回顧客信心，「希望過多幾日，人流多返啲。」

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

+ 20 + 19 + 18

現場所見，有員工確診的攤檔仍然休業，前來買餸的街坊亦較疏落，街坊宋小姐表示，現時每星期僅外出一次購買生活所需，「會買晒一個禮拜嘅餸」，原任職餐飲業的她又指，受疫情影響，已失業接近大半年，只能節衣縮食，「食少啲肉，盡量食菜或者蒸吓水蛋」，期望疫情盡快遠去。

街坊何小姐則指，雖然疫情肆虐，但仍有需要買餸煮飯，為求自保，已壓縮出街次數，「以往一星期7日，而家兩日」，又會時刻以酒精搓手液消毒。她認為，街市措施妥當，「都算係咁，會安心好多。」